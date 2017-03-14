Російськомовний виступ Вілкула ледь не спровокував сутички в Раді
Під час виступу депутата від "Опозиційного блоку" Олександра Вілкула, який російською розповідав про ризики через блокаду, до нього підійшли інші депутати,та вимагали говорити українською.
Зокрема, депутат із "Народного фронту" сказав: "Розмовляй українською – українською, ще раз тобі говорю!".
Після цього до трибуни підійшли інші нардепи, одягнені в "камуфляж", а на захист Вілкула його однопартійці - Вадим Новинський і Юрій Бойко.
Перейти на українську його закликала навіть віце-спікер Ірина Геращенко.
Читайте також: Порошенко хоче запровадити українські квоти і на телебаченні
"Шановний пане Вілкуле, у вас перфектна українська мова. Будь ласка, я дуже прошу відійти всіх від трибуни і дати можливість виступити…", – сказала вона.
Однак Вілкул проігнорував її прохання.
При цьому спікер Верховної Ради Андрій Парубій заявив, що дає доручення регламентному комітету, щоб вже завтра, 15 березня, розглянути законопроект, згідно з яким усі виступи на засіданні Верховної Ради можуть вестися тільки державною мовою.
Вибір редакції
- vkontakte