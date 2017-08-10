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Російському гурту заборонили в'їзд в Україну

17:34, сьогодні 2
Російському гурту
Російському гурту "Therr Maitz" заборонили в'їзд в Україну / eatmusic.ru

Російський гурт "Therr Maitz" скасував концерт, який мав відбутись 13 жовтня у Києві, оскільки музикантам заборонили в'їзд в Україну.

Поки СБУ вирішує, чи заборонити в'їзд в Україну російському реперу Баста, який неодноразово давав концерти в анексованому Криму, у в'їзді в Україну російському гурту "Therr Maitz".

Про це повідомив фронтмен гурту Антон Бєляєв у Facebook.

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"Концерт "Therr Maitz" у Києві, який повинен був відбутися 13 жовтня, скасований через відмову у в'їзді. Ми були дуже раді виступити цього літа на Atlas Weekend і сподіваємося, що одного разу зможемо приїхати знову. Нам дуже шкода. Любов", – йдеться у відеозверненні.

Як відомо, гурт "Therr Maitz" виступав 30 червня на фестивалі "Atlas Weekend" у Києві.

Нагадаємо, у в'їзді в Україну відмовили Найку Борзову, не впустили російського музиканта Dolphin, а також Держприкордонслужба відмовила у в'їзді в країну російській співачці білоруського походження Бьянці. Всі вони мали виступити на фестивалі "Atlas Weeken".

Теги: Новини України
Джерело: 24 Канал
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