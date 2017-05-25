11:41
25 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Шоу Усманова.
Вєсті Кремля
23:06, 24 травня
Вєсті.UA. Відбілення репутації Порошенка.
Вєсті.UA
22:24, 24 травня
Як купівля вагонів для київського метро стала аферою на мільярди
ЦРУ
08:18, 24 травня
Випуск новин за 11:00: Мафіозний
Випуск новин
11:41, сьогодні
Чого чекати українцям після запуску оновленої пенсійної реформи, – інтерв'ю з Андрієм Ревою
Лівий берег з Сонею Кошкіною
22:50, 23 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Росію охопила масштабна пожежа: є загиблі, згоріли більше сотні будинків

10:47, сьогодні 1274 Читать новость на русском

У містах та населених пунктах Красноярського краю Росії зайнялися масштабні пожежі. Внаслідок цього більше 500 людей залишилися без житла, згоріло 130 будинків.

Про це повідомляє "РИА Новости".

В результаті пожеж загинули дві людини. У регіоні був оголошений режим надзвичайної ситуації федерального рівня.

Читайте також: В Одесі загорівся вищий навчальний заклад: є постраждалі

"За останніми даними, згоріли 130 будинків, де проживали 533 особи, з яких 67 – діти", – сказав співрозмовник агентства.

За даними видання, МНС Росії раніше оголосило про різке погіршення пожежної ситуації в краї, викликаного ураганним вітром і горінням трави.

За даними МВС Росії, у зв'язку з пожежами і небезпекою поширення вогню по тривозі були підняті співробітники поліції в двох районах регіону: Лісосибірська і Канська.

Теги: Пожежа Новини Росії Фотоновини Надзвичайні ситуації Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
сьогодні, 10:09 Як обрати ідеальну сукню на випускний: тренди та приклади 2017 року
1074
Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
сьогодні, 09:00 Нерозв'язаний конфлікт інтересів Порошенка
Сергій Лещенко 905
Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
сьогодні, 08:12 Війна на Донбасі: на передовій кожен вдягає маску
Повернись живим 3976
Почему Путин боится визового режима с Украиной
сьогодні, 04:50 Почему Путин боится визового режима с Украиной
Блог Медіа 11670
Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
24 травня, 23:28 Стенограми не горять: аналіз обіцянок генпрокурора Луценка
Блог Медіа 1275
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
Вона ж не політик, – Джемілєв про Савченко
 19 березня , 09:30
Український гурт засвітився у Москві: опубліковані фото і відео
27 лютого , 20:03
Полтавець перевів "Волгу" на дрова і їздить за копійки
 28 січня , 10:30
У Луценка розповіли деталі розслідування "справи Пашинського"
 3 січня , 08:33 6
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук