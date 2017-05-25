Росію охопила масштабна пожежа: є загиблі, згоріли більше сотні будинків

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У містах та населених пунктах Красноярського краю Росії зайнялися масштабні пожежі. Внаслідок цього більше 500 людей залишилися без житла, згоріло 130 будинків.
Про це повідомляє "РИА Новости".
В результаті пожеж загинули дві людини. У регіоні був оголошений режим надзвичайної ситуації федерального рівня.
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"За останніми даними, згоріли 130 будинків, де проживали 533 особи, з яких 67 – діти", – сказав співрозмовник агентства.
За даними видання, МНС Росії раніше оголосило про різке погіршення пожежної ситуації в краї, викликаного ураганним вітром і горінням трави.
За даними МВС Росії, у зв'язку з пожежами і небезпекою поширення вогню по тривозі були підняті співробітники поліції в двох районах регіону: Лісосибірська і Канська.