Розчарування росте, – Чубаров розповів про ставлення кримчан до Росії

Жителі Криму, які підтримали російську окупацію півострову, розчаровуються в Росії.

Про це в інтерв'ю "Апострофу" розповів народний депутат, голова Меджлісу кримськотатарського народу Рефат Чубаров.

За його словами, ті, хто підтримав окупацію, на даний момент менш оптимістично оцінюють захоплення Крим Росією.

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Серед таких людей зростає розчарування Росією, але вони не готові ще визнавати свою паскудним роль в її прихід на кримську землю. Це ті, за кого у мене голова не болить, вони завжди знайдуть місце, де їм краще. Таких я називаю, вибачте, перекотиполе,

– сказав він.

Чубаров відзначив, що ті кримчани, які не підтримали окупацію, – опинилися у дуже непростій ситуацію.

"Найбільш трагічним є положення кримських татар, оскільки вони стали об'єктом системної дискримінації і репресій з боку російських окупантів. Розуміючи, що Росія має на меті витіснення кримських татар за межі Криму, вони здійснюють опір властивим їм ненасильницьким способом боротьби", – наголосив Чубаров.