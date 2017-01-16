Розенко запевнив, що українцям не підвищать пенсійний вік

Чинний уряд і влада України не зроблять жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку.

Про це заявив віце-прем’єр-міністр України Павло Розенко, повідомляє прес-служба уряду.

Я хочу вам сказати про те, що у нас немає ніяких зафіксованих зобов’язань підвищувати пенсійний вік. Цього немає ні в меморандумі з МВФ, ні в наших зобов'язаннях перед іншими інституціями. І хочу вам сказати, я переконаний, що нинішній уряд і нинішня влада не зроблять жодних кроків щодо підвищення пенсійного віку,

– сказав Розенко.

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