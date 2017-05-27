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Розстріл мотоцикліста в Києві: суд обрав підозрюваному запобіжний захід

15:27, сьогодні 418 Читать новость на русском
Підозрюваного у вбивстві мотоцикліста в Києві взяли під арешт
Підозрюваного у вбивстві мотоцикліста в Києві взяли під арешт / Facebook

Дарницький райсуд Києва заарештував підозрюваного у вбивстві мотоцикліста на Харківському шосе без права на заставу.

Про це повідомляє прес-служба прокуратури Києва.

Так суд задовольнив клопотання Київської місцевої прокуратури N2 та обрав підозрюваному у вбивстві мотоцикліста безальтернативний запобіжний захід у вигляді тримання під вартою строком на 60 діб.

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У прокуратурі Києва нагадали, що 26 травня зловмисник сам прийшов до поліції.

Йому оголошено про підозру у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст.115 Кримінального кодексу України. Наразі триває досудове розслідування, у ході якого будуть встановлені всі обставини скоєного злочину.

Нагадаємо, ввечері 24 травня на Харківському шосе у Києві відбулася стрілянина, внаслідок чого водій мотоцикла загинув на місці.

В рамках оперативних заходів вдалось встановити, що підозрюваний пересувався на автомобілі марки Seat. Поліція оголосила у Дніпровському районі Києва план-перехоплення.

Згодом ЗМІ повідомили, що у розстрілі мотоцикліста в Києві правоохоронці підозрюють віце-чемпіона світу з боротьби сумо Дмитра Слєпченка.

Теги: Україна Київ Кримінал арешт
Джерело: 24 Канал
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