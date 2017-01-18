Розвідка США розсекретила тисячі документів про Україну

Центральне розвідувальне управління США відкрило доступ до частини свого архіву. Загалом розсекречені приблизно 930 тис. документів більше ніж на 12 млн сторінок.

Про це мовиться у повідомленні на сайті відомства.

У цих документах – напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 1990-х років. Раніше вони були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді.

Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п.

Видання ain.ua пише, що за запитом "Україна" пошук на сайті видає більш ніж 11 тис. розсекречених документів.

Окрім того, в архівах міститься інформація про українську політику, природні багатства, наукові досягнення, настрої населення в різні часи і в різних областях, військовий потенціал в окремих регіонах.

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Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-ми роками.

Ось один з них. Документ за лютий 1954 року містить звіт про умови життя на заході України в складі СРСР і причини опору українців вступу в колгоспи. Документи частково відцензуровані, наприклад, затерті імена респондентів, чиї історії та коментарі згадуються в звіті.