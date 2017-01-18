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Розвідка США розсекретила тисячі документів про Україну

19:43, сьогодні 415 Читать новость на русском
ЦРУ
ЦРУ / Getty Images

Центральне розвідувальне управління США відкрило доступ до частини свого архіву. Загалом розсекречені приблизно 930 тис. документів більше ніж на 12 млн сторінок.

Про це мовиться у повідомленні на сайті відомства.

У цих документах – напрацювання ЦРУ з моменту заснування і до середини 1990-х років. Раніше вони були доступні тільки в Національному архіві в Меріленді.

Всі документи розбиті на колекції за темами: холодна війна, В'єтнам, берлінський тунель, корейська війна, літак-розвідник U-2 і т.п.

Видання ain.ua пише, що за запитом "Україна" пошук на сайті видає більш ніж 11 тис. розсекречених документів.

Окрім того, в архівах міститься інформація про українську політику, природні багатства, наукові досягнення, настрої населення в різні часи і в різних областях, військовий потенціал в окремих регіонах.

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Деякі з цих документів розсекречено тільки в січні 2017 року, а найстаріші датовані 40-ми роками.

Ось один з них. Документ за лютий 1954 року містить звіт про умови життя на заході України в складі СРСР і причини опору українців вступу в колгоспи. Документи частково відцензуровані, наприклад, затерті імена респондентів, чиї історії та коментарі згадуються в звіті.

Теги: Україна Політика США ЦРУ
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