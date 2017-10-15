Роз'яснити деякі моменти, – міністри освіти України та Польщі обговорять скандальний закон
17:12, сьогодні 354 Читать новость на русском
Не пропусти жодної новини – підписуйся на новий сервіс від 24 каналу Що це таке?
Оперативно про найголовніше – сервіс «Важливо!» від 24 каналу Що це таке?
Дізнавайся першим про найголовніше Що це таке?
Миттєві повідомлення про головні новини світу Що це таке?
Будь у курсі подій країни та світу – підписуйся на сервіс «Важливо!» Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Найголовніші новини у твоєму Мессенджері. Приєднуйся! Що це таке?
Зручна доставка новин від бота 24 каналу Що це таке?
«Привіт! Для тебе є новина». Бот 24 каналу у Мессенджері Що це таке?
Твоє питання – наша новина. Бот 24 каналу Що це таке?
Випробуй можливості новинного бота 24 каналу Що це таке?
Чи є новини, про які він не знає? Бот від 24 каналу Що це таке?
Міністри освіти України та Польщі зустрінуться для обговорення положень нового українського закону про освіту.
Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща поділяє позицію України про необхідність вивчення української мови, але також додав, що національні меншини мають мати усі можливості задля вивчення рідної мови, "Інтрефакс-Україна".
Він також повідомив, що міністри освіти України та Польщі зустрінуться, щоб обговорити положення нового українського закону про освіту.
Нам просто потрібно поговорити між собою та роз'яснити деякі моменти,
– додав він.
Читайте також: Польща не буде приймати біженців через надлишок українців
Джерело: 24 Канал
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
Вибір редакції
-
Нам пощастило з Путіним, – Портников вказав на позитивні зміни в Україні через агресію РФсьогодні , 21:02
-
Данилюк розповів як вираховуватиметься ціна на газ для українців після переговорів з МВФсьогодні , 20:05
-
Кримінальний авторитет Тюрін зробив першу публічну заяву щодо вбивства Вороненковасьогодні , 18:38
Коментарі
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"16 травня , 10:49
Закарпаттям пронісся буревій: опублікували фото8 червня , 12:02
Російський суд продовжив арешт українського журналіста Романа Сущенка26 квітня , 17:19
На Донбасі збільшать кількість спостерігачів ОБСЄ7 червня , 18:22