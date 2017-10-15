Роз'яснити деякі моменти, – міністри освіти України та Польщі обговорять скандальний закон

Міністри освіти України та Польщі зустрінуться для обговорення положень нового українського закону про освіту.

Посол Польщі в Україні Ян Пєкло заявив, що Польща поділяє позицію України про необхідність вивчення української мови, але також додав, що національні меншини мають мати усі можливості задля вивчення рідної мови, "Інтрефакс-Україна".

Він також повідомив, що міністри освіти України та Польщі зустрінуться, щоб обговорити положення нового українського закону про освіту.

Нам просто потрібно поговорити між собою та роз'яснити деякі моменти,

– додав він.

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