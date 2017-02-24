Руйнівний шторм накрив Британію – є жертви: з'явились видовищні фото стихії

Потужний шторм, який вже отримав назву "Доріс", накрив Британські острови.
Від стихії, яка вирує зі швидкістю вітру до 150 км/год, вже загинула одна людина, інформує ВВС.
Інцидент стався у місті Вулвергемптоні. Там жінка постраждала від удару невідомим предметом в голову.
Через сильні пориви вітру в аеропорту "Гітроу" скасували 77 рейсів.
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Британська залізниця також попереджає про тривалі затримки поїздів по всій країні через повалені дерева, пошкоджені лінії електропередач, зливи та підтоплені колії.
У Північній Ірландії через падіння дерев вийшло з ладу багато електромереж, без світла опинились майже 3 тисячі будинків.
У Шотландії та центральній Англії сотні домогосподарств знеструмлені та підтоплені.
Лондон потерпає від сильних поривів вітру.
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