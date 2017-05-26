Рятувальники провели навчання з гасіння лісових пожеж: з'явились видовищні фото та відео

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Десятки одиниць пожежної техніки, сотня рятувальників, гелікоптери та літаки гасили лісову пожежу. Щоправда, не справжню, а умовну.
Першими помічають вогонь місцеві лісники. Якомога швидше розгортають рукави з автоцистерн і беруться до роботи. Паралельно викликають підмогу. Однак з вогнищем не можуть впоратися навіть пожежники, полум'я вже сягнуло верхів'я дерев – так розпочались масштабні навчання рятувальників.
Окрім простої техніки, на гасіння масштабних пожеж потрібно використовувати ще й авіацію. Зокрема, гелікоптери і літаки. Їх залучають тільки у крайніх випадках, адже це дороге задоволення.
Більшість лісових пожеж можна було б уникнути, якби люди були обережнішими. Адже влітку навіть недопалок може спричинити трагедію.
Люди відпочивають, по необережності (спалахує пожежа). Інколи бувають випадки, коли і зумисно це роблять. З якою ціллю, важко пояснити,
– розповів начальник ДСНС у Київській області Василь Слободяник.
За даними рятувальників, 2016 році в Україні сталося три тисячі лісових пожеж. У 2015 році витратили 15 днів, щоб загасити 400 гектарів охопленого вогнем Чорнобильського лісу.
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