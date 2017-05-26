18:22
26 трав 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Путін цілує мерців. Коні
Вєсті Кремля
22:31, 25 травня
Вєсті.UA. Антикорупційне безумство.
Вєсті.UA
19:19, 25 травня
Недолюстровані: як стара правоохоронна система повільно просочується в нову
ЦРУ
08:57, сьогодні
Випуск новин за 16:00: Обшуки НАБУ. Яценюк і НБУ
Випуск новин
17:13, сьогодні
Втечі корупціонерів, вбивство Шеремета, санкції – велике інтерв'ю з Аваковим
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:55, 25 травня
Згадати все
Вєсті кремля
ЦРУ
Телеканал новин 24 Новини Україна
МАСОВІ ЗАТРИМАННЯ ЕКС-ПОСАДОВЦІВ В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ЗАБОРОНА ВКОНТАКТЕ

Рятувальники провели навчання з гасіння лісових пожеж: з'явились видовищні фото та відео

17:41, сьогодні 51 Читать новость на русском

Десятки одиниць пожежної техніки, сотня рятувальників, гелікоптери та літаки гасили лісову пожежу. Щоправда, не справжню, а умовну.

Першими помічають вогонь місцеві лісники. Якомога швидше розгортають рукави з автоцистерн і беруться до роботи. Паралельно викликають підмогу. Однак з вогнищем не можуть впоратися навіть пожежники, полум'я вже сягнуло верхів'я дерев – так розпочались масштабні навчання рятувальників.

Окрім простої техніки, на гасіння масштабних пожеж потрібно використовувати ще й авіацію. Зокрема, гелікоптери і літаки. Їх залучають тільки у крайніх випадках, адже це дороге задоволення.

Більшість лісових пожеж можна було б уникнути, якби люди були обережнішими. Адже влітку навіть недопалок може спричинити трагедію.

Люди відпочивають, по необережності (спалахує пожежа). Інколи бувають випадки, коли і зумисно це роблять. З якою ціллю, важко пояснити,
– розповів начальник ДСНС у Київській області Василь Слободяник.

За даними рятувальників, 2016 році в Україні сталося три тисячі лісових пожеж. У 2015 році витратили 15 днів, щоб загасити 400 гектарів охопленого вогнем Чорнобильського лісу.

Читайте також: Яких збитків завдали Україні лісові пожежі за рік: вражаючі цифри

Автор: Едуард Крижанівський
Теги: Україна Пожежа ДСНС Фотоновини
Джерело: 24 Канал
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Порошенко ввів у дію рішення РНБО про заборону соцмереж "Вконтакте" та "Однокласники"
 16 травня , 10:49
Коли почне діяти заборона "Вконтакте", "Однокласники" та "Яндекса": назвали дату
16 травня , 13:30
В України забрали олімпійську медаль
1 березня , 17:53
Назвали ім’я волонтера, який загинув біля Кримського
 18 лютого , 15:13
На V Lviv Media Forum презентували книгу репортажів "Вбити дракона. Українські революції"
сьогодні , 12:49
Вмикай голосніше! 10 крутих треків травня, які варто почути
29 травня , 10:03
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук