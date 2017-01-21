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Саакашвілі похвалив Порошенка

19:21, сьогодні 7248 Читать новость на русском
Міхеїл Саакашвілі
Міхеїл Саакашвілі / Getty Images

Колишній очільник Одеської області Міхеїл Саакашвілі вважає закриття "Рошену" у Липецьку правильним рішення з боку президента Петра Порошенка.

Відповідний допис з’явився на його сторінці у Facebook

Безпрецедентно та соромно лідерові воюючої держави тримати завод і платити податки в казну ворога. Головне, ці ж питання задавав і український народ. Нарешті у президента Порошенка здоровий глузд взяв гору над жадібністю, і він оголосив, що завод закривається,
– зауважив політик.

Щоправда, він сумнівається, що обіцянку закрити липецький "Рошен" все ж буде виконано, оскільки "президент часто за деякий час змінює подібні рішення".

Я б ще вітав, якби він прибрав своїх кумів від військових заводів, від контролю державних підприємств і митних потоків. Але це, напевно, вже перебуває за межами фантастики. Але нічого, за нього це зробить український народ, який поверне собі контроль над країною вже цього року,
– резюмував Саакашвілі.

Читайте також: Порошенко нещадно проїхався по діяльності Саакашвілі на Одещині

Нагадаємо, вранці 20 січня стало відомо, що Липецька фабрика "Рошен" припиняє свою діяльність.

У прес-службі компанії такий крок пояснюють тим, що з 2013 року виробництво продукції там скоротилося втричі.

Теги: Україна Політика Міхеїл Саакашвілі Петро Порошенко Рошен Закриття "Рошен" Президент України
Джерело: 24 Канал
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