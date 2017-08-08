Саакашвілі покинув Польщу, – ЗМІ

Колишній президент Грузії та екс-голова Одеської ОДА Міхеїл Саакашвілі виїхав із Польщі.

27 липня в Адміністрації Президента підтвердили, що Саакашвілі позбавили українського громадянства. 1 серпня у мережі опублікували відповідний указ за підписом президента Петра Порошенка.

На момент позбавлення українського громадянства Саакашвілі перебував у США. 4 серпня стало відомо, що політик прибув з візитом до Польщі. У Варшаві він взяв участь у заходах з нагоди 73-ї річниці Варшавського повстання.

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Під час зустрічі з варшавським Євромайданом Саакашвілі показав свій паспорт з яким він потрапив до Польщі. За словами Саакашвілі, в Україні його закордонний паспорт анулювали, щоправда з ним він зумів як вилетіти із США, так і потрапити до Польщі.

Як повідомляє видання Radio ZET у Twitter, 8 серпня Саакашвілі виїхав із Польщі. Однак, в якому напрямку поїхав політик – наразі невідомо.

"Розшукуваний грузинською владою Міхеїл Саакашвілі виїхав із Польщі", – йдеться в повідомленні.