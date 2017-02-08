Садовий став об’єктом знищення, – Сироїд

Заступник Голови Верховної Ради України Оксана Сироїд заявила, що Андрій Садовий став об'єктом політичних репресій через позицію партії.

Про це вона заявила в ефірі програми "Лівий берег" на 24 Каналі.

Спочатку це йшло на більш персональному рівні, але потім ситуація дійшла до абсурду. Підпал сміттєзвалища стався в переддень голосування за зміни до Конституції щодо судової реформи. Деякі люди не приховують, що це було спробою простимулювати наше голосування. Однак в результаті сталась трагедія і загинули люди,

– розповіла Сироїд.

Заступниця також додала, що у Адміністрації Президента навіть створили штаб для дескридетації Садового, який працює досі, а деякі депутати просто раділи трагедії на сміттєзвалищі.