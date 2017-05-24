Санкції Президента Порошенко проти російських соцмереж – це початок виборчої кампанії

Санкції проти російських соціальних мереж та програмного забезпечення – це складова набагато ширшого сценарію, ніж просто захист інформаційного простору.

Саме "ВКонтакте" була найпопулярнішою соціальною мережею в Україні. А Петро Порошенко краще Януковича розуміє власні ризики, які несе для нього інтернет. Колишній президент вважав, що для перемоги на виборах достатньо контролювати телеканали, і олігархи, інтегровані в корупційну вертикаль, давали таку можливість. Фірташ і Льовочкін підпирали режим Януковича з одного боку, Ахметов – з іншого, а тепла ванна лояльних телевізійних новин створила ілюзію контролю над медіа-простором. Тому Янукович проґавив момент, коли соціальні мережі стали небезпечними для його режиму.

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Чинний глава держави розуміє закони жанру, тому намагається зменшити ризики напередодні виборів президента. Зачистивши телебачення від прямої критики президента, прийшла черга до інтернету. Соціальні мережі – це головний канал мобілізації людей на протест, а також неконтрольоване владою середовище обміну новин та сенсів. В тому числі – дуже критичних.

Чи несе "ВКонтакте" загрозу? Так, як будь-яка соціальна мережа. І якщо би на меті була боротьба з російським впливом, існують методи роботи всередині мереж, а не їх тотальне блокування.

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У закриття соціальних мереж набагато більше спільного з авторитарними режимами, ніж з боротьбою проти російської пропаганди. На думку спадають Туреччина, Китай чи арабські країни, де з метою так само захисту інформаційного простору заборонено YouTube або Facebook. Тому не дивно, що проти санкції виступили правозахисна організація Human Rights Watch та генсек Ради Європи.

Але, окрім соціальних мереж, під санкції потрапили виробники програмного забезпечення. До мене, як до народного депутата України, звернулись керівники деяких підприємств, внесених до санкційного списку. Вони є правовласниками та видавцями українських продуктів "1С:Підприємство".

Відбулася цинічна підміна понять, коли суто український продукт, яким десятиліттями користуються бухгалтерії більшості підприємств України, Служба безпеки безпідставно ідентифікувала як російський. Спецслужба абсолютно некомпетентно заявила, що програма передає інформацію до російських спецслужб поза волею користувача згаданого програмного продукту.

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Варто зазначити, що правовласник та виробник програми має висновок Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації щодо відповідності вимогам нормативних документів системи технічного захисту інформації в Україні.

В широкому сенсі процес введення санкцій є складовою підготовки до виборів президента. Ідея Петра Порошенко – перевести фокус суспільної дискусії: з боротьби з корупцією на тему псевдопатріотизму. Вигадують все нові і нові ідеї, покликані створити ілюзію, що саме він – головний заслін від російської агресії. Хоча протягом трьох років президентства ця тема турбувала його набагато менше, а для агентів Путіна в Україні створено тепличні умови для заробітку. Згадайте лише, як руками СБУ зачистили ринок імпорту скрапленого газу для заробітку фірм Віктора Медведчука. Або як так звана "лужніковська група", до якої входить колишній віце-спікер Державної думи Бабаков, продовжує вільно володіти частиною енергетики України.

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Розкрутивши антиросійську хвилю, Банковою паралельно буде просувати сценарій знищення НАБУ і дискредитації антикорупціонерів. Сьогодні – Найджел Браун, завтра – черговий закон про перекроювання антикорупційних повноважень, потім – електронні декларації для громадських активістів.

Для Петра Порошенка критично важливо, щоб суспільство обговорювало не його корумповане оточення, а фальшивий патріотизм українських керівників. Головне – голосніше кричати про "руку Москви" і називати "агентами Путіна" всіх незгодних. На мові політтехнологій це називається "змінити порядок денний країни". Щоб встигнути до 2019 року, потрібно починати вже зараз.

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