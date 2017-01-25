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Савченко – це інформаційна бомба, яку росіяни вкинули в простір України, – Геращенко

23:08, сьогодні 341 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Поява в інформаційному просторі України народного депутата Надії Савченко була ініційована спецслужбами Росії.

Про це в ефірі skrypin.ua заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Савченко – це інформаційна бомба, яку розкрутили росіяни, вкинули в інформаційний простір України, тому що наш інформаційний простір не захищений. Навіть найкращі журналісти країни іноді роблять деякі речі, які я не можу коментувати. Але вони виконують завдання російської пропаганди, думаючи, що вони роблять хороші речі для України,
– заявив нардеп.

Він водночас додав, що розрахунок Кремля щодо Савченко не виправдався.

"Савченко вкинули в інформаційний простір України, щоб вона була інформаційною бомбою, але не розрахували масу заряду і інші моменти", – зазначив Геращенко.

Читайте також: Савченко – ключовий елемент у грі російських спецслужб

Політик додав, що Україна даремно обміняла "двох мерзотників на одну Савченко", оскільки за російських військових можна було вимагати звільнення більшого числа заручників.

Теги: Україна Політика Надія Савченко Антон Геращенко Україна-Росія
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