Савченко – це інформаційна бомба, яку росіяни вкинули в простір України, – Геращенко

Поява в інформаційному просторі України народного депутата Надії Савченко була ініційована спецслужбами Росії.

Про це в ефірі skrypin.ua заявив народний депутат від "Народного фронту" Антон Геращенко.

Савченко – це інформаційна бомба, яку розкрутили росіяни, вкинули в інформаційний простір України, тому що наш інформаційний простір не захищений. Навіть найкращі журналісти країни іноді роблять деякі речі, які я не можу коментувати. Але вони виконують завдання російської пропаганди, думаючи, що вони роблять хороші речі для України,

– заявив нардеп.

Він водночас додав, що розрахунок Кремля щодо Савченко не виправдався.

"Савченко вкинули в інформаційний простір України, щоб вона була інформаційною бомбою, але не розрахували масу заряду і інші моменти", – зазначив Геращенко.

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Політик додав, що Україна даремно обміняла "двох мерзотників на одну Савченко", оскільки за російських військових можна було вимагати звільнення більшого числа заручників.