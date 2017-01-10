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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ПЕРЕПОХОВАННЯ ОЛЕКСАНДРА ОЛЕСЯ ГРИП В УКРАЇНІ

Савченко готує новий список полонених на обмін

19:34, сьогодні 373 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Опублікувавши список заручників, які перебувають у полоні бойовиків, та імена осіб, яких б хотіли отримати терористи з окупованого Донбасу, Надія Савченко вирішила на цьому не зупинятися.

Надія Савченко повідомила, що готує для оприлюднення ще один список полонених, які мають підлягати обміну.

Є ще список, який я недоопрацювала і не можу його публікувати, тому що не знаю, наскільки відповідним є цей список. Цей список стосується тих, кого розшукують, але незрозуміло – скільки з цих людей можуть реально залишатися живими,
– пояснила Савченко.

Вона заявила, що публікація таких списків є запобіжним заходом на спекуляції сторін конфлікту в питанні обміну заручниками.

Читайте також: Екс-адвокат Савченко вказав на переваги публікації списків полонених

Нагадаємо, раніше народний депутат Надія Савченко оприлюднила список українських полонених, а також осіб, яких вимагають видати представники "ЛНР" і "ДНР". Серед них присутнє ім'я головного сепаратиста Донбасу. Також бойовики вимагають від української сторони віддати їм "беркутівців", який підозрюють у розстрілі активістів Євромайдану.

В СБУ вже розкритикували Надію Савченко за цей список, та назвали перелік його "некоректним".

У "ДНР" своєю чергою заявили, що пропозиції Савченко обміняти "всіх на всіх" є неприйнятними.

Теги: Надія Савченко Війна на Донбасі Україна Політика Обмін полоненими
Джерело: 24 Канал
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