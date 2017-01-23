Савченко опублікувала чергові списки полонених

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила оновлені списки полонених і зниклих безвісти українців, а також російських військових і цивільних людей, що потрапили в українські в'язниці за злочини проти України і бойовиків, запитуваних "ЛНР" і "ДНР".

Про це Савченко повідомила на своїй сторінці в Facebook.

Оновлені списки по 22 січня 2017 року. З додатковою інформацією. Для всіх, хто звертається: якщо ви хочете, щоб вдалося встановити можливе місцезнаходження або з'ясувати, що сталося з вашими рідними, надавайте повнішу інформацію, для того щоб можна було зорієнтуватися, в який стороні їх шукати,

– написала нардеп.

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Також вона уточнила, що в цих списках є 1195 людей.

"Є ще списки 2284 осіб зниклих безвісти, які уточнюються запитами до відповідних органів", – додала Савченко.