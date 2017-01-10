Савченко опублікувала списки полонених

Народний депутат Надія Савченко оприлюднила списки полонених і зниклих безвісти на території Донбасу українців.

Відповідний допис з’явився на сторінці її спільноти у Facebook.

Чому потрібно публікувати списки полонених і зниклих безвісти людей? Та для того, щоб їх можна було знайти! Мій процес звільнення був публічним, моя сестра не боялася шпиняти Президента та владу, щоб вони щось робили, і тільки таким чином я змогла опинитися на свободі! Тепер, як здійснюється обмін "всіх на всіх". Не треба вигадувати нічого нового. Класичний метод обміну в три етапи добре показав себе в багатьох країнах світу під час війн,

– зазначила вона.

Також політик підкреслила, що в списках є дві категорії: перша – це українські військовополонені, що перебувають на окупованій Росією території Донецької та Луганської областей України; друга категорія – це українські політв'язні, що утримуються у російських в'язницях та в окупованому Росією Криму.

Чи могли не помітити це офіційні перемовники від Києва та українські спецслужби? Може й могли? Тому я й пропоную замінити втомлених, за три роки безплідної роботи, мінських перемовників на свіжих, більш професійних, які дадуть результат! Але ж спецслужби не могли так помилитися!? Бо то вже треба зовсім лінуватися працювати чи просто не мати професійних кадрів! Тому, якщо ми віримо, що наші служби нас чесно боронять, то тоді питання: а як взагалі три роки відбуваються ті обміни!? В сліпу! Чи очі закривають тільки українському народові, а за закритими дверима йдуть свої домовленості?

– додала Савченко.

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Нагадаємо, раніше сайт "24" повідомляв, що в СБУ провели виховну бесіду з Савченко щодо публікування списку полонених.