Савченко прибула до Макіївської колонії

Народний депутат Надія Савченко та керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Віктор Рубан завітали до Макіївської виправної колонії.

Про це інформують як сепаратистські, так і російській інформаційні агенції.

Зауважимо, що саме у цьому закладі утримуються українські заручники

Візит відбувається у закритому режимі та журналістів на територію колонії не допускають.

До слова, українські представники привезли військовополоненим посилки від рідних.

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