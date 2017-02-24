Савченко прибула до Макіївської колонії

Народний депутат Надія Савченко та керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Віктор Рубан завітали до Макіївської виправної колонії.
Про це інформують як сепаратистські, так і російській інформаційні агенції.
Зауважимо, що саме у цьому закладі утримуються українські заручники
Візит відбувається у закритому режимі та журналістів на територію колонії не допускають.
До слова, українські представники привезли військовополоненим посилки від рідних.
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Нагадаємо, 24 лютого низка сепаратистських ЗМІ повідомила, що українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".