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ВІЙНА НА ДОНБАСІ ВИКРАДЕННЯ ГОНЧАРЕНКА НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА

Савченко прибула до Макіївської колонії

21:16, сьогодні 985 Читать новость на русском
Надія Савченко привезла посилки українським полоненим
Надія Савченко привезла посилки українським полоненим / Getty Images

Народний депутат Надія Савченко та керівник центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Віктор Рубан завітали до Макіївської виправної колонії.

Про це інформують як сепаратистські, так і російській інформаційні агенції.

Зауважимо, що саме у цьому закладі утримуються українські заручники

Савченко, колонія, ДНР

Візит відбувається у закритому режимі та журналістів на територію колонії не допускають.

До слова, українські представники привезли військовополоненим посилки від рідних.

Читайте також: Савченко пояснила, чому відвідала "ДНР"

Нагадаємо, 24 лютого низка сепаратистських ЗМІ повідомила, що українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".

Теги: Україна Надія Савченко Війна на Донбасі заручники Українці в полоні РФ Політика
Джерело: 24 Канал
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