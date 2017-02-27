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Савченко в "ДНР", Фірташ на волосинці та Почекун у Раді: головне за тиждень

13:37, сьогодні 271
Надія Савченко знову на Донбасі
Надія Савченко знову на Донбасі / Политикус

У Нідерландах ратифікували Угоду про асоціацію "Україна – ЄС", українська шахматистка вийшла у фінал Чемпіонату світу-2017, а Верховна Рада заблокувала "реанімацію" податкової міліції – про ці та інші події тижня, що минає, читайте в матеріалі.

Персона тижня

Надія Савченко побувала в окупованому Донецьку, щоб "перевірити умови утримання українських полонених" та зустрілася з бійцями АТО, яких нібито підбурювала лишати позиції та йти "на Київ". Політичні опоненти дії нардепа розкритикували, а МВС заявило про намір порушити проти Савченко кримінальну справу.

Скандал тижня

Нардеп від Радикальної партії Андрій Артеменко передав до США "мирний план", що передбачає виведення російських військ з Донбасу в обмін на передачу Криму в оренду Росії на 50-100 років. Як наслідок, "радикали" виключили Артеменка зі складу фракції, а Генпрокуратура викликала на допит. Експерти переконані: екс-"радикал" діє не самостійно, а на догоду "п’ятій колоні Кремля".

Дата тижня

Три роки тому 20 лютого в Києві були жорстоко вбиті десятки протестувальників. Цьогоріч певні політики використали день пам’яті для власного піару: організатори блокади залізничних шляхів на Донбасі приїхали до Києва і стали підбурювати людей до нового Майдану. Українці на провокацію не піддалися.

Подія тижня

Австрійський суд дозволив екстрадувати Дмитра Фірташа до США, де йому загрожує 50 років в'язниці. Водночас на олігарха полює іспанська Феміда, бажаючи ув'язнити ще на 20 років. У Відні Фірташа арештували, але за кілька днів випустили під заставу без закордонного паспорта. В українському політикумі подейкують: олігарх готується до повернення на Батьківщину.

Перемога тижня

Верховна Рада перешкодила "реанімації" податкової міліції. Репресивний орган вже скасовували, але цього тижня нардеп Ніна Южаніна намагалася знову його узаконити, вписавши відповідну норму до закону про… спадщину. Депутати помітили аферу і заблокували трибуну. Южаніна таки спробувала прорватися до мікрофона. На що блискавично відреагував нардеп Журжій: він перекрив їй шлях. Южаніна образилася і назвала того "лосем".

Зрада тижня

У п'ятницю сесійна зала була традиційно напівпорожньою: попри те, що "зареєструвалися" на засіданні 322 нардепи, нарахувати в залі не можна було і півтори сотні. Відтак година запитань до уряду вкотре провалилася. Парламентарі знайшли чим зайнятися: нардеп Борислав Береза приніс до зали Почекуна, із яким народні обранці охоче фотографувалися протягом робочого дня.

Гордість тижня

Поки депутати б’ють байдики, "маленькі українці" підкорюють світ, який, в свою чергу, підтримує Україну. Анна Музичук перемогла росіянку Олександру Костенюк і вийшла у фінал Чемпіонату світу з шахів серед жінок. Тим часом у Нідерландах Палата представників ратифікувала Угоду про асоціацію між Україною та ЄС. Попереду – голосування у Сенаті. Однак, за словами аналітиків, підстави для обережного оптимізму в України є.

Пісня тижня

Переможцем Національного відбору на Євробачення-2017 стала рок-група O.Torvald. Хоча гурт існує вже 12 років, нечувану популярність хлопці здобули минулоріч, збираючи на своїх концертах переповнені зали по всій країні. Уже в травні O.Torvald буде підкорювати європейців піснею "Time" – про єдине, що неможливо повернути.

Читайте також: Українські депутати активно літають до Москви: опублікований список

Теги: Політика Україна Верховна Рада АТО Публікації Війна на Донбасі війна Надія Савченко Дмитро Фірташ Андрій Артеменко
Джерело: 24 канал
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