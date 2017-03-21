Савченко використовують втемну і це факт, – СБУ

Російські спецслужби використовують українського нардепа Надію Савченко на повну.

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у інтерв'ю "5 Каналу".

"Багато хто ще сподівається, що вона (Надія Савченко, – 24) не завербований агент Росії, спецслужб Росії, але її використовують втемну – і це факт", – зазначив він.

На думку Тандіта, саме через льотчицю спецслужби РФ намагаються дискредитувати українську владу, і Україну як державу. Він додав, що поїздки Надії Савченко на окуповані території Донбасу є дуже провокативними.

Є конкретні факти – вона туди приїжджала, вона говорила про те, що бореться за звільнення заручників. На жаль, ситуація в даному випадку не покращилася. Списки, які вона опублікувала, принесли нам лише труднощі,

– наголосив радник голови СБУ.

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Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР".



Нардеп згодом підтвердила чутки про те, що брала участь у спільних із бойовиками "ДНР" стрільбах на окупованому Донбасі.