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Савченко використовують втемну і це факт, – СБУ

14:13, сьогодні 376 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Риа Новости

Російські спецслужби використовують українського нардепа Надію Савченко на повну.

Про це заявив радник голови Служби безпеки України Юрій Тандіт у інтерв'ю "5 Каналу".

"Багато хто ще сподівається, що вона (Надія Савченко, – 24) не завербований агент Росії, спецслужб Росії, але її використовують втемну – і це факт", – зазначив він.

На думку Тандіта, саме через льотчицю спецслужби РФ намагаються дискредитувати українську владу, і Україну як державу. Він додав, що поїздки Надії Савченко на окуповані території Донбасу є дуже провокативними.

Є конкретні факти – вона туди приїжджала, вона говорила про те, що бореться за звільнення заручників. На жаль, ситуація в даному випадку не покращилася. Списки, які вона опублікувала, принесли нам лише труднощі,
– наголосив радник голови СБУ.

Читайте також: СБУ перевіряє дані про підбурювання Надією Савченко військових ЗСУ

Нагадаємо, 24 лютого нардеп Надія Савченко з'їздила у так звану "ДНР".

Нардеп згодом підтвердила чутки про те, що брала участь у спільних із бойовиками "ДНР" стрільбах на окупованому Донбасі.

Теги: Політика Україна-Росія Україна Війна на Донбасі Надія Савченко СБУ
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