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НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ
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Телеканал новин 24 Савченко заявляє, що знає причини боїв на Світлодарській дузі
НАЦІОНАЛІЗАЦІЯ ПРИВАТБАНКУ БЮДЖЕТ-2017 ВБИВСТВО ПОСЛА РОСІЇ ВІЙНА НА ДОНБАСІ

Савченко заявляє, що знає причини боїв на Світлодарській дузі

17:33, сьогодні 114791 Читать новость на русском
Назвати ці причини Савченко не може через державну таємницю
Назвати ці причини Савченко не може через державну таємницю / Getty images

Нардеп Надія Савченко заявила, що їй відомі причини, через які почались бої на Світлодарській дузі, також вона знає і наслідки цієї активізації на фронті.

Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

Однак, відкривати це вона не може, посилаючись на державну таємницю.

"Я знаю всі причини і наслідки, бачу, чим це може закінчитися. Але тут є поняття державної таємниці, і щоб не створювати паніку серед населення, я не буду цього озвучувати. Я вже говорила: чим більше буде протестних настроїв усередині країни, тим більше будуть розпалювати війну на сході, щоб відвернути людей туди", – заявила Савченко.

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Що стосується нового режиму тиші, то нардеп не змогла спрогнозувати як довго він протримається.

"Я не можу передбачити, як довго протримається перемир'я. Люди дуже втомлені, злі, бо все показують: "Ворог там, ворог в Росії, давайте воювати". Давайте. Але що робити, коли ворог у тебе в тилу? Тобі не привезуть патрони, їжу, одяг. Як тоді воювати? Просто вмирати? " – додала Савченко.

Нагадаємо, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції українських бійців. З того часу там періодично спалахували жорсткі бої. Вчора, 24 грудня стало відомо, що населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль української армії.

Теги: Політика Україна АТО Війна на Донбасі Надія Савченко
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