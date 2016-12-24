Савченко заявляє, що знає причини боїв на Світлодарській дузі

Нардеп Надія Савченко заявила, що їй відомі причини, через які почались бої на Світлодарській дузі, також вона знає і наслідки цієї активізації на фронті.

Про це вона заявила в ефірі одного з телеканалів.

Однак, відкривати це вона не може, посилаючись на державну таємницю.

"Я знаю всі причини і наслідки, бачу, чим це може закінчитися. Але тут є поняття державної таємниці, і щоб не створювати паніку серед населення, я не буду цього озвучувати. Я вже говорила: чим більше буде протестних настроїв усередині країни, тим більше будуть розпалювати війну на сході, щоб відвернути людей туди", – заявила Савченко.

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Що стосується нового режиму тиші, то нардеп не змогла спрогнозувати як довго він протримається.

"Я не можу передбачити, як довго протримається перемир'я. Люди дуже втомлені, злі, бо все показують: "Ворог там, ворог в Росії, давайте воювати". Давайте. Але що робити, коли ворог у тебе в тилу? Тобі не привезуть патрони, їжу, одяг. Як тоді воювати? Просто вмирати? " – додала Савченко.

Нагадаємо, 18 грудня, в районі Світлодарської дуги бойовики атакували позиції українських бійців. З того часу там періодично спалахували жорсткі бої. Вчора, 24 грудня стало відомо, що населений пункт Новолуганське, який розміщений у районі Світлодарської дуги, перейшов під контроль української армії.