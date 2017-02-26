СБУ чекає на Савченко в гості, – Тандит

Служба безпеки України має багато запитань до народного депутата Надії Савченко, тож планує опитати її.

Про це в ефірі одного з українських телеканалів розповів радник голови СБУ Юрій Тандит.

У нас дуже багато питань. Ми чекаємо на Надію Савченко до себе у гості,

– сказав Тандит.

Він уточнив, що СБУ опитає народного депутата "найближчим часом".

Радник голови СБУ зазначив, що Савченко ставитимуть запитання, в тому числі в рамках однієї з кримінальних справ як свідку.

"Звичайно, ми будемо ставити їй дуже багато питань... Тим більше, що вона спілкувалася з представниками незаконних воєнних формувань", – додав Тандит, коментуючи інформацію про відвідини Савченко українських полонених на окупованих територіях.

Проте Тандит не відповів на запитання, чи відомо СБУ, яким чином нардеп потрапила на окуповані території.

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На жаль, Надію Савченко використовують, фактично, спецслужби Російської Федерації... З боку держави з терористами зустрічаються неуповноважені особи, які потім від імені терористів намагаються говорити з нами з позиції сили. Ми нікому не дозволимо говорити з нами з позиції сили,

– наголосив радник голови СБУ.

Нагадаємо, 24 лютого українська льотчиця Надія Савченко разом із керівником центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимиром Рубаном приїхали у так звану "ДНР".



Згодом з'явилась інформація, що нардеп завітала до Макіївської колонії.