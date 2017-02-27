СБУ затримала Рубана на шляху в "ДНР": їхав по Савченко

Співробітники Служби безпеки затримали на контрольному пункті "Мар'їнка" керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана.

Про це повідомила журналістка Ірина Сампан у своєму Facebook.

"Керівника українського центру звільнення полонених "Офіцерський корпус" Володимира Рубана затримала СБУ на КПВВ "Мар'їнка". Він їхав в ОРДО за Надією Савченко", – пише журналістка.

Вона додала, що спецслужбовці проводять допит Володимира Рубана вже декілька годин.

Як повідомляє "Громадське радіо", в Управлінні СБУ у Донецькій області не змогли ані спростувати, ані підтвердити інформацію про затримання Володимира Рубана.

Вказане КПВВ не є зоною нашої дії, тому чітко вказати, або ні, ми не можемо. Разом з тим нам відомо, що вказана особа о 09:00 ранку була в черзі на в’їзд до непідконтрольної території. Як там ситуація розвивається зараз, або на той момент, у нас таких даних нема,

– зазначили в СБУ.

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Речниця СБУ Олена Гітлянська підтвердила інформацію про затримання Володимира Рубана.

"На Донеччині СБУ проводить допит Володимира Рубана у зв’язку із фактом порушення ним встановленого порядку перетину лінії розмежування у районі проведення АТО. Також вивчається питання щодо можливого скасування дозволу про перетин лінії зіткнення громадянину України Рубану В.В.", – йдеться у повідомленні.