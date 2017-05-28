Секретний канал зв’язку між Росією та США: помічник Трампа зробив заяву

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Помічник Дональда Трампа з національної безпеки Герберт Макмастер заявив, що інформація про спроби встановлення секретного каналу зв'язку між Москвою і Вашингтоном не є приводом для занепокоєння.
Про це повідомляє ВВС.
За його словами, США мають секретні канали зв’язку з багатьма країнами.
У нас є канали зв'язку з низкою країн. Загалом вони дозволяють вам спілкуватися у стриманій манері,
– додав Макмастер.
Він додав, що якби хтось із адміністрації захотів налагодити зв'язок із Росією, то він би не відчував з цього приводу занепокоєння.
Таким чином, помічник Трампа прокоментував повідомлення ЗМІ про те, що зять і радник президента Джаред Кушнер планував створити захищений канал спілкування із Москвою у грудні 2016 року.
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Допомагати в цьому мало б посольство Росії у США. Начебто пан Кушнер намагався про це домовитися із російським послом Сергієм Кисляком.