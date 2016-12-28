Що пропонують дитячі зимові табори і скільки це коштує

Якщо немає можливості поїхати разом з дитиною у відпустку, можна влаштувати своє чадо у зимовий табір.

Шкільні канікули – нелегкий період для батьків. З одного боку, дорослі зітхають з полегшенням, що не треба будити дитину зранку в школу і пильнувати за тим, чи зробила вона уроки. А з іншого, виникає додатковий клопіт – чим зайняти непосиду.

Один з варіантів – зібрати у табір. І не обов'язково везти дитину світ за очі. Адже у багатьох містах організовують так звані денні табори. Зранку дитину відводите, а ввечері забираєте. В програмах є прогулянки, майстер-класи, малювання, англійська.

Існують й тематичні табори. Наприклад, кінотабір, де дітям пропонують стати справжніми режисерами і зняти власний фільм, або IT-табір, де навчать азам програмування. Також є різноманітні наукові, космічні, танцювальні та творчі табори. Словом, можна підібрати варіанти навіть для найвибагливішої малечі.

Деякі табори набирають дітей віком навіть від п'яти років. А інші – тільки з восьми або дев'яти. Це потрібно уточнювати в організаторів.

В деяких таборах можна брати одноденні абонементи, в – інших мінімум на 4-5 днів. Наприклад, у Харкові за день перебування в таборі просять від 160 до 450 гривень. За п'ять днів від 950 до 2200 гривень. У Львові денний абонемент в середньому коштує 250 гривень, а п'ятиденний від 1150 до двох тисяч. Київ – найдорожчий. За день треба заплатити не менше 450 гривень. А за п'ять – від півтори тисячі до майже чотирьох тисяч.

Якщо ваша дитина готова до більшої свободи, відправляйте її у табір з ночівлею. Якщо малеча їде вперше і ви боїтеся далеко її відпускати, знайдіть табір поблизу. Туди ви зможете часто навідуватися. Якщо ж ви обоє готові до, як мінімум, тижневої розлуки, то придивіться до таборів у Карпатах. Хоча, вибрати насправді важко. Таборів в Карпатах дуже багато. І всі наперебій пропонують катання на лижах, санях, ковзанах, кквести, майстер-класи, вертепи, прогулянки кіньми, купання в чанах та екскурсії. Окрім розваг, деякі з них пропонують ще й підтягнути іноземну мову. Заїзди є на 6, 10 чи 14 днів. А дітей набирають з шести років.

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На Київщині за семиденний заїзд просять від 3500 до 15 тисяч гривень. В Карпатах – від 6 до понад 10 тисяч. У вартість путівки входить проживання, страхування, чотирьохразове харчування, проїзд, інколи – прокат лиж, санок та екскурсії.

Якщо є кошти і дитина достатньо доросла та самостійна, можна її відправити у табір за кордон. Або й самим поїхати разом з нею. В сімейних таборах батьки мають змогу відпочивати разом з дітьми. Найближчі напрями – Польща і Словаччина. Саме в цих країнах найбільший вибір таборів для українських дітей. В Карпатах є гірсько-лижні табори, де пропонують активний відпочинок – катання на лижах, сноуборді та ковзанах, купання в термальних водах.

А якщо хочете, щоб дитина поєднувала приємне з корисним, то обирайте мовний табір. Там ваше чадо не лише гарно відпочине, а й підтягне іноземну мову. Є спеціальні програми для випускників. Наприклад, освітній тур вузами Польщі. Окрім знайомства з навчальними закладами, в програмі є навчання польської мови та екскурсії.

Ще один з ближчих напрямів – Чехія. Табори в Празі пропонують дітям вивчати англійську, поринути в історію та культуру Чехії, насолодитися архітектурою старовинного міста та відвідати університети.

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А тим, хто хоче підтягнути німецьку, варто вирушити, відповідно, у німецький табір. Щоправда, ціни кусаються. Так само, як і у Франції. Ще дорожчими будуть Канада та США.

Дев'ять днів у Польщі обійдуться від 300 до 500 євро. Тиждень у Словаччині – від 400 до 800 євро. Вісім днів у Празі – від 600 євро. А тиждень у Німеччині – 600-800 євро. Гірськолижна Франція – у 650 євро на тиждень. А два тижні в Канаді коштуватимуть понад 2 тисячі канадських доларів.

Який би табір ви не обрали, важливо добре підготувати дитину до поїздки. Треба врахувати й погоду, яка буде в регіоні, куди поїде ваше чадо. Майте на увазі, що в горах, зазвичай, більш прохолодно. Тому грамотно підберіть одяг. Не забудьте про засоби гігієни, аптечку та їжу в дорогу. Ну і, звичайно, кишенькові гроші на сувеніри та розваги.

Повний випуск програми "Корисні файли" дивіться тут.