Що радник Трампа з нацбезпеки говорив про Україну та російську агресію

Посаду директора Ради національної безпеки в Адміністрації Дональда Трампа, після звільнення Майкла Флінна зайняв, генерал Макмастер, якого можна віднести до табору "яструбів" у Вашингтоні.

У Пентагоні Макмастер вже тривалий час проштовхував адаптацію збройних сил США до методів "гібридної війни", які Росія використовує проти України, та нарощування готовності збройних сил США до можливого протистояння із Москвою, пише "Голос Америки".

До останнього часу Макмастер у Пентагоні очолював Центр інтеграції бойових можливостей сухопутних військ США та був заступником командувача Командування з академічних та наукових досліджень з розбудови сухопутних військ.

У травні 2016-го року, виступаючи у впливовому американському центрі CSIS, Макмастер відзначив, що Росія посилилась у той час, коли США здійснювали стратегічне згортання військової присутності у ряді регіонів.

Макмастер прямо заявив, використовуючи приклади України та Криму, що філософія стримування Росії, яку сповідали США та НАТО зазнала провалу.

Зараз ми усвідомили загрозу з боку Росії, яка до останнього часу вела обмежені війни з чітко визначеною метою: анексувала Крим, вдерлась в Україну (і все це з нульовими для себе втратами), консолідувала набуті території і при цьому нашу реакцію на це подає, як агресивну,

– заявив Макмастер.

"Для того, щоб протидіяти таким діям Росії, нам необхідно посилення передових рубежів: з тим, щоб вже на самому початку можливого протистояння ворог поніс значні втрати. При цьому сам підхід до військового стримування має спиратись на філософію завдання значної шкоди агресору не лише на етапі контрудару, а просто в ході оборони передових, щоб супротивник усвідомив, що він не зможе досягнути своєї мети за прийнятних для нього втрат. Саме так, а не за рахунок умовного балансу сил та загрози удару у відповідь вже після акту агресії. Останній досвід показав нам, що останній підхід є неадекватним", – зазначив Макмастер.

Призначення Макмастера привітали навіть критики Трампа, відзначивши, що генерал прославився серед іншого книжкою, у якій нещадно критикував військових США за нездатність відмовити політиків США від військової авантюри у В'єтнамі. На основі цього, оглядачі припускають, що Макмастер не побоїться суперечити голові Білого дому

Макмастер активно вивчав досвід конфлікту на сході України та був ініціатором аналізу бойових дій там на предмет визначення необхідних для Армії США змін, які дозволили би їй ефективно протидіяти армії Росії у разі конфлікту. Про це у травні 2016-го року писало видання Politico.

Last year, McMaster wrote a secret Army study that targeted Russia https://t.co/VvYGEkPuSm — Blake Hounshell (@blakehounshell) 20 лютого 2017 р.

Макмастер є затятим побороником посилення та модернізації збройних сил США з метою зберегти та наростити технічне випередження можливих супротивників, яке, на його думку, збройні сили США та союзників втрачають. На початку минулого року Макмастер публічно заявив про те, що США та їх союзники небезпечно скоротили свої військові потужності.

Читайте також: У США пообіцяли дати Росії стусана цього року

Макмастер, серед іншого, заявляв, що армія США у її нинішньому стані не готова до викликів, які становить російська артилерія, з огляду на те, як остання проявила себе на сході України.

Він також звертав увагу на майстерне використання Росією атак у кіберпросторі, безпілотників та засобів радіоелектронної боротьби для нейтралізації супротивника. До цих аспектів Макмастер неодноразово привертав увагу у ході свідчень у Сенаті.

More on what McMaster has been thinking about recently: https://t.co/pmupTRhFrl — Charles Morrison (@ChasMorrison) 20 лютого 2017 р.

Близьким до Макмастера називають Філіппа Карбера, військового дослідника "Фундації Потомак", який відвідував передову на Сході України та представив на розгляд військових та громадських експертів США свій звіт про методи ведення бойових дій Росії. Карбер, зокрема, наголошував на тому, що збройні сили США пішли у відрив у своїх методах використання артилерії та систем залпового вогню, а також у їх якості.

Читайте також: Танки та ЗРК: що Росія постачає терористам Донбасу