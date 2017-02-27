Що станеться з тваринним світом до кінця століття: шокуюча новина від вчених

Провідні біологи припускають, що майже половина видів тварин на планеті може бути визнана вимерлими до кінця століття, якщо люди негайно не стануть вживати заходів.

Про це повідомляє The Guardian.

Видатні біологи, екологи та економісти зі всієї планети під егідою Папської Академії наук у Ватикані зібрались для обговорення заходів по збереженню рідкісних тварин планети. Висновки невтішні, адже як наголошують вчені, загроза вимирання цілих видів фауни є справою рук людей, – 20% видів зараз знаходяться під загрозою вимирання, а до 2117 року це жахливе число зросте до 50%. Тобто вже за зовсім короткий час видове різноманіття на нашій планеті може скоротитися наполовину.

Дослідники особливо виокремили не надто відомі види тварин, а також рослин, які виконують чи не найважливішу роль в екосистемі, поглинаючи викиди вуглекислого газу, а також регенеруючи грунт та сприяють збереженню та контролю кількості комах-шкідників.

Біолог Пол Ерліх зі Стенфордського університету в Каліфорнії наголосив, що ситуація з вимирання тваринного світу доходить до критичної межі.

Багаті західні країни в даний час викачують ресурси планети і знищують її екосистеми з безпрецедентною швидкістю. Ми захоплюємо всю рибу з моря, руйнуємо коралові рифи і відправляємо вуглекислий газ в атмосферу. Ми вже викликали значне вимирання. Питання полягає в тому, як ми можемо це зупинити,

– заявив науковець.

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