14:02
27 лют 2017
USD
...
EUR
...
Created with Sketch.
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
Погода
Дніпропетровськ
+12°
+22° +22°
  • завтра
    +22° / +14°
  • п’ятниця
    +22° / +14°
  • субота
    +22° / +14°
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
vkontakte @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Смерть російського дипломатичного гуру. Путін проти Хрущова
Вєсті Кремля
19:55, 25 лютого
Вєсті.UA. Жир. Новий Яценюк. Коаліція по-українськи
Вєсті.UA
22:25, 25 лютого
Лікарські війни: хто і скільки заробляє на пацієнтах
ЦРУ
08:46, 24 лютого
Випуск новин за 13:00: Ватажки
Випуск новин
13:48, сьогодні
Жодна з
Лівий берег з Сонею Кошкіною
00:43, 22 лютого
Телеканал новин 24 Новини Міжнародні новини
ВІЙНА НА ДОНБАСІ НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017

Що станеться з тваринним світом до кінця століття: шокуюча новина від вчених

12:50, сьогодні 945 Читать новость на русском
Носороги
Носороги / Фото з відкритих джерел

Провідні біологи припускають, що майже половина видів тварин на планеті може бути визнана вимерлими до кінця століття, якщо люди негайно не стануть вживати заходів.

Про це повідомляє The Guardian.

Видатні біологи, екологи та економісти зі всієї планети під егідою Папської Академії наук у Ватикані зібрались для обговорення заходів по збереженню рідкісних тварин планети. Висновки невтішні, адже як наголошують вчені, загроза вимирання цілих видів фауни є справою рук людей, – 20% видів зараз знаходяться під загрозою вимирання, а до 2117 року це жахливе число зросте до 50%. Тобто вже за зовсім короткий час видове різноманіття на нашій планеті може скоротитися наполовину.

Дослідники особливо виокремили не надто відомі види тварин, а також рослин, які виконують чи не найважливішу роль в екосистемі, поглинаючи викиди вуглекислого газу, а також регенеруючи грунт та сприяють збереженню та контролю кількості комах-шкідників.

Біолог Пол Ерліх зі Стенфордського університету в Каліфорнії наголосив, що ситуація з вимирання тваринного світу доходить до критичної межі.

Багаті західні країни в даний час викачують ресурси планети і знищують її екосистеми з безпрецедентною швидкістю. Ми захоплюємо всю рибу з моря, руйнуємо коралові рифи і відправляємо вуглекислий газ в атмосферу. Ми вже викликали значне вимирання. Питання полягає в тому, як ми можемо це зупинити,
– заявив науковець.

Читайте також: Відлуння скандалу: в Україні врешті заборонили відстрілювати одну з тварин

Теги: LifeStyle екологія світ тварин
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
  • facebook
  • vkontakte
Публікації
Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як
сьогодні, 12:04 Штурм підмосковного Рейхстагу, або Як "дідивоювали чіста па-русскі"
Борис Немировський 808
Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
сьогодні, 08:50 Свобода мыслей: если мы в Луганске, это не значит, что мы хотим быть Россией
Ольга Черненко 1944
Оскар-2017: усі переможці, фото, відео
сьогодні, 07:21 Оскар-2017: усі переможці, фото, відео
2853
Українців цілеспрямовано ламають стресом
сьогодні, 00:23 Українців цілеспрямовано ламають стресом
Блог Медіа 3513
Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
26 лютого, 22:15 Жизнь на Донбассе: когда в магазине видишь цены, не хочется уже ничего
Ольга Черненко 5391
Путіну дали команду починати прощатися, – журналіст
 7 грудня 2016 , 16:02 6
Хокінг оголосив про настання найстрашнішого часу
 3 грудня 2016 , 07:41 71
"Приватбанкнаш": про наслідки його націоналізації для українців
 19 грудня 2016 , 20:01 3
Журналісти з'ясували, ким був Овідіопольський різник
 30 грудня 2016 , 10:18
"Козли кончені": у "ЛНР" керівництво "поліції" бурхливо святкувало свій день
 8 жовтня 2016 , 20:14
Як змінились алкогольні смаки українців
 28 грудня 2016 , 01:37 1
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО 24 Радіо 24
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2015, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук