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Шкіряк заявив про затримання низки соратників Саакашвілі

22:07, сьогодні 1574 Читать новость на русском
Шкіряк заявив про затримання соратників Саакашвілі
Шкіряк заявив про затримання соратників Саакашвілі / Фото з вільних мереж

Напередодні акцій протестів під стінами Верховної Ради, запланованих на 17 жовтня, співробітники СБУ затримали кількох людей з оточення лідера "Руху нових сил" Міхеїла Саакашвілі при спробі придбати зброю.

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомив радник глави МВС Зорян Шкіряк.

"Наразі стало відомо, хто хотів купити зброю і був затриманий СБУ 14 жовтня під час спроби купити 2 автомати АК-47 і 3 гранатомета. Серед затриманих – такий собі чоловік на кличку "Меч". Саме він хотів придбати зброю перед 17 жовтня", – мовиться у повідомленні Шкіряка.

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Він додав, що поки триває слідство, прізвище затриманого не розкривається. Проте відомо про те, що затриманий працює заступником керівника служби охорони Давіда Сакварелідзе.

"Меч" в тісній координації з "Французом", це керівник охорони Сакварелідзе, брав участь в силовому прориві кордону в "Шегинях". Але це не всі його заслуги. "Француз", справжнє прізвище С. Фесенко, відсидів 12 років за навмисне вбивство", – написав Шкіряк, додавши, що також було затримано особу з кличкою "Кий".

До слова, 15 жовтня у Міжнародному аеропорту "Бориспіль" було затримано депутата парламенту Грузії Кобу Накопія, який є соратником Саакашвілі. Крім того, було ухвалено рішення по його депортацію.

Теги: Новини України Новини політики Зброя Давід Сакварелідзе Зорян Шкіряк Міністерство внутрішніх справ Міхеїл Саакашвілі
Джерело: 24 Канал
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