Сили АТО зайняли нові позиції на Світлодарській дузі, – заява штабу

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Українські військові зайняли нові позиції на Світлодарській дузі. Трапилося це внаслідок контратаки бійців АТО на дії бойовиків.
Це під час брифінгу підтвердив речник Міноборони з питань АТО полковник Олександр Мотузяник.
"Якщо підрозділи вступають в бій з противником, можлива контратака, внаслідок якої певні території можуть переходити із "рук в руки", і це абсолютно зрозуміла річ для людей, які знаються на цій справі. Хочу зазначити, що мова йде про Світлодарську дугу", – сказав речник штабу АТО.
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Він наголосив, що згідно з мінськими домовленостями, це – територія, яка повинна бути під контролем української сторони, як і місто Дебальцеве.
Водночас Мотузяник зазначив, що ЗСУ та інші військові формування, що воюють в зоні АТО, суворо дотримуються режиму припинення вогню. Проте сили АТО залишають за собою право відповідати на ворожі обстріли зі сторони російських окупаційних військ.
"Йдеться про безпосередні атаки на наші опорні пункти, про обстріл з важкого озброєння у разі, коли ми можемо індетифікувати вогневу точку противника і ми знатимемо, що вона перебуватиме поза межами населеного пункту і ми зможемо вести туди вогонь", – сказав речник штабу АТО.