Силовий штурм редуту в Кривому Торці: географія протестів розширилась

Ще один регіон долучився до протестів, спричинених силовим розгоном редуту у Кривому Торці, на якому блокували торгівлю з окупантами. Зокрема, шини запалили під будівлею Івано-Франківської ОДА. Про це пише місцеве відання firtka.if.ua. Гасити полум’я приїхали одразу кілька пожежних машин. Нагадаємо, 13 березня поліція та СБУ захопили редут блокувальників у Кривому Торці та затримали 43 "людей зі зброєю".



Це викликало хвилю обурення по всій Україні. Зокрема, протестуючи активісти увійшли в приміщення Волинської ОДА. Ще одну будівлю ОДА захопили у Чернівцях.



Крім того, у Вінниці учасники пікету запалили шини. Зібрались активісти і під будівлею Рівненської ОДА.

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