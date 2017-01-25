Син Луценка зробив подарунок батькам на кругленьку суму

Генеральний прокурор Юрій Луценко та його дружина отримали від сина Олександра подарунок на чималу суму.

Це слідує згідно з оновлених даних у декларація Юрія Луценка та його дружини Ірини. В них внесені так званні "суттєві зміни", де вказується про те, що кожен з них отримав "подарунок у негрошовій формі" на суму 132582 гривень. Загалом понад 265 тисяч гривень на двох.

Такий подарунок вони отримали від Олександра Луценка.

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Слід зазначити, що родина Луценків не єдина, яка змінила дані декларації. Лідер Радикальної партії Олег Ляшко купив будинок і дві земельні ділянки вартістю 15 мільйонів у елітному районі Київщини Конча-Заспі.