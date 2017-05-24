Синоптики спрогнозували, якою буде погода на все літо

Справжня літня спека почнеться рівно з першим днем червня. Загалом літо буде буде спекотним, і переважно дощовим.

Про це заявив заступник начальника Гідрометцентру Анатолія Прокопенка, пише видання "Сегодня".

Синоптики також прогнозують, що все літо буде "середньостатистичним", без особливої спеки, так й дощів пройде достатньо. Щоправда відбуватимуться раптові потепління та різкі похолодання.

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"Все літо очікуємо нестійку погоду: то спекотно, то холодно. Звісно, що всі ці переходи повинні бути дощовими", — розповіла завідувач відділу кліматичних досліджень і довгострокових прогнозів погоди метеорологічного НДІ НАН Вазіра Мартазінова.

Червень має бути спекотний. Приблизно до 20 червня триватиме спека до +30 градусів.

У липні теж переважатиме спекотна погода (температура підніметься до +32), але зі зливами. А от у південних регіонах у середині літа очікуються сильні бурі з градом.

Серпень вже буде прохолодним та з частими опадами.