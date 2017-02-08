Сироїд пояснила, як Росія хоче уникнути відповідальності за окупацію Донбасу

Від самого початку окупації Донбасу Росія готувала два сценарії, за якими вона може уникнути відповідальності за всі свої злочини.

Таку думку висловила заступник голови Верховної Ради Оксана Сироїд у програмі "Лівий берег з Сонею Кошкіною" на 24 Каналі.

Від самого початку в Росії був троякий інтерес щодо окупації Донбасу. Передовсім це закріпити свій вплив на Україну через окупацію Донбасу, тобто мати такий інструмент постійного хитання Україною та зацементувати свою присутність. Друге, зацементувати також, що це є внутрішній конфлікт, тобто гарантувати, що ніхто не буде бачити їхньої присутності. І останнє, безперечно уникнути відповідальності за окупацію Донбасу. Якщо взяти Мінські домовленості, це саме є одним із варіантів реалізації цього сценарію, тому що Мінські домовленості говорили про вибори під окупацію, а це означає саме вибори російських представників – ось ця гарантія впливу. Щодо особливого статусу, стверджувати можна аналогічно. Найголовніше, що Росія у Мінських домовленостях виступає як миротворець, тобто на Донбасі немає зовнішньої окупації, а є лише внутрішній конфлікт,

– зазначила вона.

Щоправда, за словами політика, це не єдиний сценарій, який було заплановано.

Другий сценарій, який я вважаю більшою загрозою, аніж сценарій Мінськ. Тут мова йде про ту фальшиву, так звану реінтеграцію, тому що йдеться не про правдиву реінтеграцію, а насправді про колонізацію. Тобто Росія, яка заперечує свою присутність на Донбасі та стверджує, що там воюють лише шахтарі та трактористи, вже зараз через свої медіа розглядає можливість припинення підтримки терористів Донбасу, і Україна може туди зайти та там буде встановлено мир,

– підкреслила політик.

Відтак, на її думку, існує загроза, що Росія за таких умов повністю уникне відповідальності за все.

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