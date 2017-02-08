Сироїд розповіла, як Росія може "дозволити" Україні виграти війну

Заступник Голови Верховної Ради Оксана Сироїд розповіла, яким чином Росія може дозволити Україні виграти війну та уникнути відповідальності.

Про це вона заявила в ефірі програми "Лівий берег" на 24 Каналі.

Оскільки Росія заперечує свою військову присутність, вважає, що там воюють трактористи і шахтарі. Через російські медіа вже зараз шириться теза про те, що "давайте просто перестанемо їх підтримувати" і Україна туди назад зайде і буде встановлений мир і щастя. Тому я не виключаю, що Росія може нам начебто "дозволити" нам виграти цю війну,

– заявила Сироїд.

Політик також додала, що найбільша загроза такого сценарію – це те, що Росія може повністю уникнути відповідальності за свої дії.