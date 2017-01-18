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Скандал і виключення Савченко та вогневі точки Росії в Криму, – головне за добу

22:02, сьогодні 774 Читать новость на русском
Надія Савченко
Надія Савченко / Getty Images

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення виключити нардепа Надію Савченко зі свого складу. Російські окупанти в Криму будують пункти спостереження і скеровані в сторону материкової України вогневі точки. Чинний віце-президент США Джо Байден на Міжнародному економічному форумі в Давосі зробив скандальну заяву щодо Росії.

Виключення Савченко

Комітет Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони ухвалив рішення звернутися до Генпрокуратури з проханням дати оцінку щодо того, чи є в діях нардепа Надії Савченко порушення закону про боротьбу з тероризмом і ознаки державної зради.

Усе тому, що напередодні Надія Савченко заявила, що варто пожертвувати Кримом заради мирного врегулювання конфлікту на Донбасі.

Окрім того, нардепи проголосували за виключення Савченко з Комітету Верховної Ради з питань національної безпеки і оборони.

Перед тим народний депутат та один з лідерів кримськотатарського народу Рефат Чубаров заявив, що висловлювання Надії Савченко щодо здачі Криму заради збереження Донбасу є зрадницьким ставленням до України та кримськотатарського народу.

Савченко теж прокоментувала свою заяву про Крим.

Я не скоїла жодного порушення на зло державі Україна. Я завжди захищала та захищатиму її. Дуже часто мої слова люблять перебріхувати. Я ніколи не говорила, що Крим потрібно здати. Його здали! Я просто хочу, щоб людям перестали дурити голови. І зараз з високих трибун кричать, що Крим ми ніколи не здамо, однак ми здали його ще у 2014 році. Ті, хто кричать з високих трибун, що ми завтра повернемо Крим Україні, – вони не підуть попереду. Вони пошлють народ. Максимум, що зроблять, то це стануть позаду та зіллють його у котли. Я просто хочу, щоб українці були готовими, щоб вони не вірили популістичним гаслам, а дивилися на дії людей,
– зауважила політик.

Вогневі точки в Криму

Російські окупанти в Криму будують пункти спостереження і скеровані в сторону материкової України вогневі точки.

Водночас російські ЗМІ повідомляють, що на півострові планують розгорнути десантно-штурмовий батальйон і збільшити кількість зенітно-ракетних комплексів. Разом з тим, у Держприкордонслужбі України запевняють, що підстав для хвилювання поки що немає. Ситуацію вважають контрольованою.

На Чонгарі можна майже безперешкодно потрапити на окуповану територію. Тут облаштували перехід. У багатьох з тих, хто ним постійно користується, є по кілька паспортів.

А вже через 20 м від буферної зони російський прапор і окупована земля. Фортифікаційні споруди заховані за рогом. Прикордонники кажуть, над їх будівництвом окупанти працюють фактично цілодобово.

Підрозділи окупантів зміцнюються. Можна спостерігати будівництво взводний опорних пунктів, ліній інженерних споруд, візуально навіть видно установки металевої спостережної вежі, з висоти якої окупанти здійснюють спостереження за нашими співробітниками і в цілому за материковою частиною України,
– розповів начальник відділу прикордонної служби "Чонгар" Дмитро Ковальов.

Байден проти Росії

Чинний віце-президент США Джо Байден на Міжнародному економічному форумі в Давосі заявив, що Росія має намір втрутитися у демократичні процеси та підірвати ліберальний міжнародний порядок.

Росія під владою президента Путіна використовує будь-які доступні інструменти, щоб звести нанівець європейський проект (ЄС). Перевірити лінії розлому західних країн і повернутися до політики певних сфер впливу,
– зауважив він.

Політик наголосив, що в ситуації, коли багато країн Європи проводять вибори в 2017 році, варто очікувати на наміри Росії втручатися у демократичні процеси.

Це станеться знову, я вам обіцяю. І знову, мета цього зрозуміла: обвалити ліберальний міжнародний порядок. Простіше кажучи, у Росії інше бачення майбутнього, яке вони просувають всюди. Вони хочуть, щоб повернувся світ, де сильні нав'язують свою волю за допомогою військової сили, корупції чи злочинності, а слабші сусіди – коряться,
– резюмував Байден.

Відео дня

Щоб привернути уваги до українських ветеранів, які пройшли війну на Донбасі, та можливості того, що через психологічний стан вони можуть вчинити самогубство, в Україні розпочали флешмоб #22PushupChallenge, який має привернути увагу до цієї проблеми.

Одним зі перших цей флешмоб в Україні запровадив відомий волонтер Олексій Мочанов. За основу було взято американський варіант флешмобу, який був запроваджений після того, як в липні 2016 року Департамент у справах ветеранів США оприлюднив звіт щодо самогубств серед ветеранів в США за 2014 рік. З'ясувалось, що близько 22 ветеранів щодня вчиняли самогубство. Пізніше ця цифра була уточнена і знижена до 20 на добу. За 2014 рік самогубство вчинили 7403 ветерани армії США.

Анонси

19 січня православні та греко-католицькі християни відзначають Хрещення Господнє, яке в народі має назву Йордан або Водохреща.

Конституційний суд продовжить розглядати подання 57 народних депутатів щодо відповідності Конституції закону "Про засади державної мовної політики", так званого закону Колесніченка-Ківалова.

Теги: Україна Анексія Криму США Політика Надія Савченко Верховна Рада Новини Криму Новини Росії Україна-Росія Війна на Донбасі
Джерело: 24 Канал
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