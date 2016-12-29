Скандал навколо "1+1", овідіопольський жах, – головне за добу

Журналісти "1+1" заявили, що телеканал хочуть захопити рейдерським чином, в Овідіополі, що на Одещині, сталося гучне вбивство, США висилають з країни 35 російських дипломатів.

Продовження ліцензії "1+1"

15 грудня Національна Рада з питань телебачення та радіомовлення проголосувала за продовження ліцензії для каналу, однак ліцензія так і не була видана. У зв'язку з цим журналісти телеканалу заявили, що це може бути спробою рейдерського захоплення.

Крім того, вонии опублікували відкритий лист до Президента України Петра Порошенка, Голови Верховної Ради Андрія Парубія та Прем'єр-міністра Володимира Гройсмана.

Останні два тижні з різних джерел ми отримуємо інформацію про намагання скасувати таке рішення та здійснити рейдерське захоплення каналу,

– зазначається у листі.

Згодом перший заступник голови Національної ради з питань телебачення і радіомовлення Ольга Герасим'юк зауважила, що підстав для припинення мовлення телеканалу "1+1" немає.

Також і самій Нацраді заявили, що продовжили ліцензію каналу на 7 років. Щоправда додали, що згідно з законодавством бланк ліцензії на мовлення з продовженим строком дії могли вручити "1+1" не раніше ніж 29 грудня. А враховуючи решту бюрократичних процедур, "Студія "1+1" має отримати бланк ліцензії не пізніше ніж 6 січня 2017 року.

За словами генерального директора каналу Олександра Ткаченка, національна рада з питань телебачення та радіомовлення надала певні підтвердження "1+1" щодо продовження ліцензії каналу, однак поки це лише обіцянки.

Поки що ми маємо лише обіцянки та не можемо розслаблятися, допоки не отримаємо документи. Сподіваємось, владні структури будуть послідовними у своїх заявах та діятимуть виключно в правовому полі. Тому, ми наполягаємо на необхідності негайно видати ліцензію каналу "1+1", щоб унеможливити спроби політичного тиску на колектив "плюсів". Впевнені, ваша підтримка була та буде вирішальною,

– зауважив він.

Моторошне вбивство в Овідіополі

Увечері 29 грудня в Овідополі, що на Одещині, сталося справжнє жахіття – чоловік убив 42-річну матір та її дворічну доньку, відрізав їм голови, після чого підпалив будинок, аби приховати злочин, і втік на вантажівці МAN, що належить загиблій родині.

Згодом стало відомо, що перед цим злочинець підпилив будинок брата жінки, який займає високу посаду в податковій інспекції Одеси.

У підсумку поліція оголосила план "Серена". За злочинцем розпочалася гонитва.

За інформацією правоохоронців, овідіопольський вбивця хотів прорватися до Одеси, аби повторити там сценарії терактів у Ніцці та Берліні.

Зауважимо, що поліції вдалося заблокувати злочинцю в’їзд до Південної Пальміри, відтак той змушений був змінити напрямок руху якнайдалі від обласного центру.

Скориставшись перевагою у прохідності вантажівки зловмисник виїхав у поле. Маючи перевагу у прохідності над легковиками поліцейських, він на деякий час відірвався від переслідування. Після того, як його вантажівка застрягла в оранці, він покинув її та побіг полем,

– розповіла прес-служба відомтсва.

Наразі місце, де переховується вбивця оточили співробітники поліції та Нацгвардія. Крім того, тут працюють кінологи зі службовими собаками.

Додамо, що у злочинах підозрюється 31-річний житель Овідіополя.

У США вказали на двері росіянам

США у відповідь на утиски Росією американських дипломатів висилають з країни 35 російських дипломатів. Їм дали 72 години для того, щоб покинути країну.

Зазначимо, що дипломатів висилають з Вашингтона і Сан-Франциско.

Крім того, було закрито два російських дипломатичних житлокомплекси в Меріленді і Нью-Йорку.

Додамо, що Міністерство фінансів США оголосило про введення нових санкцій проти Росії через хакерські атаки під час президентських виборів.

Так, у "чорний список" крім ФСБ і Головного розвідувального управління РФ потрапили три юридичні особи і ще шість людей.

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Народний депутат Єгор Соболєв взяв участь у новорічному святкуванні в дитсадку молодшої донечки. При цьому депутат обрав дуже цікавий костюм.