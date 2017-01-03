Скандал щодо перепоховання Олеся: з'явилась інформація, хто стане наступним

Більшість поховань видатних українців за кордоном може бути ліквідована вже найближчим часом.
Про це інформує прес-служба Інституту національної пам'яті.
За інформацією фахівців, за межами України розміщується понад 250 тисяч поховань представників української військово-політичної еміграції, діячів науки та культури.
Багато з них можуть бути ліквідовані найближчим часом. Зокрема, цього року тільки на Ольшанському кладовищі у Празі можуть примусово ексгумувати останки драматурга, одного з батьків сучасного українського модерного театру Спиридона Черкасенка; громадської діячки, педагога Орисі Єфремової-Дурдуківської; інженера-будівельника Олександра Ярошевського,
– додали українські історики.
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Нагадаємо, 3 січня у Чехії спалахнув скандал щодо могили українського письменника Олександра Олеся, тіло якого хочуть примусово ексгумувати.
У зв'язку з цим президент України Петро Порошенко доручив МЗС України терміново втрутитися в ситуацію. Відтак, після втручання українських дипломатів останки Олександра Олеся та його дружини було переміщено до депозитарію кладовища.
Додамо, при Міністерстві культури України планують створити спеціальну міжвідомчу комісію, яка займатиметься питанням перепоховань видатних українців.
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