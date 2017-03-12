Скарлетт Йоганссон висміяла у відеоролику Іванку Трамп

Американська акторка Скарлетт Йоганссон спародіювала дочку президента США Іванку Трамп.

У відеоролику під назвою "Complicit" ("Співучасниця"), що з’явилося в YouTube, Йоганссон посміялась над Іванкою, зробивши пародію на неї в передачі Saturday Night Live на каналі NBC.

Скарлетт в головній ролі зіграла у рекламі неіснуючих парфумів Complicit, де іронічно скопіювала манери дочки Трампа.

Кожен чоловік знає її ім'я, кожна жінка знає її обличчя Коли вона входить в кімнату, все дивляться на неї, вона – Іванка. "Співучасниця" – аромат для жінки, яка могла б зупинити все це, але не стане,

– говорять в пародії.

Нагадаємо, що голлівудська зірка вже не вперше виступає проти політики нового президента і його сім'ї. Після інавгурації новообраного президента США Дональда Трампа 21 січня акторка разом з Кеті Перрі, Америкою Феррерою, Джуліанною Мур та Емі Шумер та іншими пройшли на демонстраціях "Маршу жінок".

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