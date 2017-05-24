Скільки податків розікрало Міністерство доходів та зборів

Міністерство доходів та зборів – а саме екс-чиновників цього відмерлого відомства зараз заарештовують – проіснувало більше року. Створив його Янукович – з'єднавши митницю та податкову. Для того аби контролювати і перенаправляти в потрібне для себе русло фінансові потоки.

Наприкінці 2012 свіжостворене Міністерство доходів та зборів очолив Олександр Клименко – донецький підприємець який вже встиг посидіти рік у кріслі головного податківця.

Мета нового міністерства на папері була благородна - обслуговувати бізнес. Хоча акцент чиновники робили не на доходах – а на зборах.



Один приклад з багатьох: довели, що Клименко та начальник Податкової інспекції Печерського району Києва Вікторія Мальцева від імені фіктивної компанії формували податковий кредит.

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А потім – отримували від держави компенсацію податку на додану вартість. На основі підроблених податкових декларацій, тільки в 2012 корупціонери поклали в кишеню 616 мільйонів гривень з державного бюджету.



Як виявилось, лише у квітні цього року Військова прокуратура завершила розслідування щодо Клименка і Мінздоху. Встановили Клименко у складі створеної і очолюваної Віктором Януковичем злочинної організації заволодів коштами державного бюджету України на загальну суму більше як 3 мільярда гривень, шляхом незаконної компенсації ПДВ на рахунки фіктивних підприємств.



Зараз вже нарахували 97 мільярдів гривень які вкрали, вивели чи незоконно відшкодували тим чи іншим фіктивним компаніям. Вони осіли в кишенях посадовців часів Януковича. І самого екс-президента. Клименко втік з України закордон.

Минулоріч Клименко запустив свій політичний проект – Успішна країна – на вкрадені у нас з вами гроші.

Нагадаємо, 24 травня правоохоронці спільно з військовими прокурорами провели близько 400 обшуків на території 15 областей України в обласних Управліннях доходів та зборів і затримали 23 екс-керівників податкових органів України. Головний військовий прокурор України Анатолій Матіос повідомив про затримання так званого "смотрящого" за всім бізнесом олігарха Сергія Курченка – генерал лейтенанта Станіслава Денисюка.