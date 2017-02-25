Скільком українцям можна постити: неочікувана цифра

Абсолютно здорових українців, чий організм здатен без проблем витримати тривале обмеження у їжі на час Великого посту, навряд чи більше 5%.

Таку думку в коментарі сайту "24" висловив лікар-дієтолог Борис Скачко.

Сумніваюсь, що більше 5% українців по стану здоровя здатні витримати піст. Є така "штука": недообстежений пацієнт. Практично у кожного у нас є гастрит. Майже всі жінки ходять з діскінезією жовчного міхура. А це порушення травної системи. Тому норми, коли в піст дозволялось 1-2 ложки рослинної олії — застарілі вже років 100,

— відзначив Скачко.

Фахівець додав: 15% відсотків населення України автоматично не потрапляють в піст, бо мають цукровий діабет як діагноз. А за статистикою МОЗ ще 15% про власний діабет не знають.

І піст, вуглеводна їжа, — це для них спосіб поплатитися судинами. Бо підвищується рівень цукру в крові і з'являються проблеми,

— уточнив лікар.

За словами Скачка, експертами ВОЗ сьогодні на планеті визнається дефіцит білка в раціоні сучасної людини. А в піст у вуглеводній їжі білка ще менше, і він гірше засвоюється.

Проблема тільки поглиблюється. А білок – це імунна система. А якщо подивитись, як у нас люди зараз хворіють, майже всі ходять з імунодефіцитом, живуть від нежиті до кашлю і навпаки,

— наголосив експерт.

Найкраще, переконаний Скачко — налагодити травну систему. І допомагати їй працювати. А не випробовувати її різними дієтами. Бо обмежувальні дієти і піст – це приблизно те ж саме.

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