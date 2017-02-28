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НАДІЯ САВЧЕНКО БЛОКАДА ОСКАР-2017 ШУЛЯВСЬКИЙ МІСТ

Слава герою. Україна зазнала непоправних втрат на Донбасі

11:16, сьогодні 1022 Читать новость на русском
Військовий в зоні АТО
Військовий в зоні АТО / Getty Images

Минулої ночі в зоні АТО один український військовий загинув.

Про це повідомив речник прес-центру штабу АТО Леонід Матюхін в ефірі одного з українських телеканалів.

За його словами, під ранок бойовики почали застосовувати важке озброєння.

Якщо спочатку використовували гранатомети і стрілецьку зброю, то на ранок вже більш важке озброєння. На маріупольському напрямку використовували 122-мм артилерію. Снайпер вів вогонь по Широкиному. На жаль, один військовий загинув,
– зазначив він.

Нагадаємо, в штабі АТО повідомили про 84 обстрілів українських позицій з боку бойовиків за минулу добу. Також було відомо про одного пораненого бійця.

Теги: Війна на Донбасі Україна АТО Жертви
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