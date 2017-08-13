13:50
13 серп 2017
USD
...
EUR
...
Архів
Курси валют
USD
EUR
детальніше
youtube @24
Loading...
google @24
RSS СТРІЧКА
Загальний RSS
+feedly
Топ новини
+feedly
Відео новини
+feedly
Дивись онлайн онлайн
укр
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ
Пряма трансляція на
Останні випуски
Вєсті Кремля. Слівкі. Панін змінює професію. Нічні розваги священника
Вєсті Кремля
19:00, 12 серпня
Вєсті.UA. Жир. Повернення блудного сина. Нові досягнення Савченко
Вєсті.UA
18:20, 12 серпня
Схеми галицьких баронів: як Дубневичі роками
ЦРУ
14:23, 29 липня
Випуск новин за 11:00: Перемога Світоліної. Нічна ДТП
Випуск новин
12:06, сьогодні
Про гучні корупційні справи депутатів та роботу комітету – інтерв'ю з Павлом Пинзеником
Лівий берег з Сонею Кошкіною
23:51, 11 липня
Телеканал новин 24 Новини Новини світу
ВОЙЦЕХ БАЛЧУН ВІЙНА НА ДОНБАСІ СПЕКА В УКРАЇНІ

Смертельний буревій у Польщі: наслідки негоди показали з висоти пташиного польоту

13:01, сьогодні 1008 Читать новость на русском
Повалені дерева у Польщі внаслідок негоди
Повалені дерева у Польщі внаслідок негоди / Скріншот із відео

В ніч на 12 серпня через негоду в Польщі загинуло п'ятеро осіб, близько 30 отримали поранення.

Через негоду у Польщі загинуло двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) у місті Сушек. Ще близько 20 підлітків у таборі отримали поранення.

У Поморському воєводстві загинули двоє людей – жінка, на чий будинок впало повалене сильним вітром дерево, і молодий чоловік, на чий намет також упало повалене дерево.

Читайте також: Повалені дерева і затоплені подвір'я: опублікували фото наслідків негоди на Закарпатті

Буревій протягом ночі повалив тисячі дерев і зірвав сотні дахів на будинках. Знеструмленими лишаються будинки сотень тисяч людей.

Польський канал TVN24 опублікував відео, яке було знято з дрону в районі, де загинули підлітки. На відео видно, що величезні площі вкриті поваленими деревами.

Теги: Погода Польща Жертви
Новини за сьогодні
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua

Вибір редакції

Коментарі
Публікації
Виглядало, як кінець світу. Потужний ураган пронісся Москвою, багато загиблих
 29 травня , 17:29
Біля Кремля встановлено барикади: Росія почала мітинги
 12 червня , 08:32
День народження Януковича: найепічніші ляпи президента-втікача
 9 липня , 09:07
Масштабна пожежа спалахнула у Києві: з'явились моторошні фото
 29 липня , 13:15
Не доїхали на море: жахлива ДТП сталась під Херсоном – серед загиблих дитина
 12 серпня , 19:12
Мітинг біля Солом'янського райсуду: активісти висунули свої вимоги
 5 березня , 21:05
СЛУХАЙ ON AIR
РАДІО МАКСИМУМ Радіо Максимум
ЧИТАЧІ РЕКОМЕНДУЮТЬ
Новини
Більше новин
Новини інших ЗМІ
При цитуванні і використанні будь-яких матеріалів в Інтернеті відкриті для пошукових систем гіперпосилання
не нижче першого абзацу на Телеканал новини «24» — обов’язкові.
Цитування і використання матеріалів у оффлайн-медіа, Мобільних додатках, SmartTV можливе лише з письмової згоди Телеканалу новин «24».
Матеріали з маркуванням «Реклама» публікуються на правах реклами.
Усі права захищені. © 2005—2017, ПрАТ «Телерадіокомпанія “Люкс”», Телеканал новин «24»
Залиште відгук