Смертельний буревій у Польщі: наслідки негоди показали з висоти пташиного польоту

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В ніч на 12 серпня через негоду в Польщі загинуло п'ятеро осіб, близько 30 отримали поранення.
Через негоду у Польщі загинуло двоє дітей 13 і 14 років, які брали участь у таборі для харцерів (аналог скаутів) у місті Сушек. Ще близько 20 підлітків у таборі отримали поранення.
У Поморському воєводстві загинули двоє людей – жінка, на чий будинок впало повалене сильним вітром дерево, і молодий чоловік, на чий намет також упало повалене дерево.
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Буревій протягом ночі повалив тисячі дерев і зірвав сотні дахів на будинках. Знеструмленими лишаються будинки сотень тисяч людей.
Польський канал TVN24 опублікував відео, яке було знято з дрону в районі, де загинули підлітки. На відео видно, що величезні площі вкриті поваленими деревами.