Соболєв про рішення ВР щодо антикорупційного комітету: Перемога, але неостаточна

Народний депутат від "Самопомочі" та голова Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції Єгор Соболєв дуже пишається депутатами, які не стали слухати своїх партійних ватажків, а повелися в інтересах суспільства.

Таку заяву він зробив під час спілкування з журналістами.

"Щодо рішення парламенту не розглядати скандальне рішення антикорупційного комітету, то це перемога. Неостаточна. Вона буде ще багато разів під ударом. Вони ще багато разів ставитимуть під сумнів незалежність НАБУ та САП", – зауважив парламентар.

За його словами, після справи Насірова і Аваков, і Мартиненко, а також багато людей з найближчого оточення Арсенія Яценюка та Петра Порошенка поставили собі запитання, хто наступний.

Я дуже пишаюся кожним парламентарем, який не віддав свій голос за початок цієї розправи. У цьому залі більше десятка людей, чиї декларації розслідує НАБУ та САП, або чиє незаконне збагачення ставиться слідством під запитання, і ясно, що ще більше таких людей перебуває в Уряді та Адміністрації президента. Але знайшлася більшість депутатів, які сказали "ні" маніпуляціям і "ні" тиску, навіть попри тиск з боку партійних вождів. Я дуже гордий за парламент, який повівся в інтересах суспільства,

– наголосив політик.

Також він оприлюднив подальші кроки у комітеті, який очолює.

"Завтра, 17 березня, я збираюся провести засідання Комітету ВР з питань запобігання та протидії корупції. Я буду пояснювати всім колегам, що ми повинні проголосувати за Роберта Сторча, оскільки це унікальний кандидат . Якщо ж цього не вдасться зробити, проситиму колег вчинити по совісті, оскільки ми завжди всіх кандидатів вибирали через відкритий конкурс", – додав Соболєв.

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