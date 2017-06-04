Солодкий рекорд встановили у Тернополі

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На Тернопільщині спекли солодкий шедевр. Місцеві кондитери приготували 100 метровий торт-вишиванку.
Над солодким шедевром чаклували 10 кондитерів. Коржі пекли впродовж чотирьох днів. Запевняють, використовували лише натуральні інгредієнти.
"1500 яєць, 100 кілограм сметани, 100 кілограм цукру, 200 кілограм борошна, 7 кілограм какао. А також повидло", – розповіла головний кондитер-технолог Марія Шмигельська.
За основу взяли старовинний рецепт торту, який здавна на Тернопільщині готують на весілля. Торт нагадує вишиванку не лише ззовні, а й в середині.
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Результат ж перевершив сподівання.
Ми маємо торт "Вишиванка", який має 102 метри 90 сантиметрів. Це перевищила наші всі прогнози,
– заявила керівник Національного реєстру рекордів України Олена Ветрова
Попередній рекорд у 16 метрів 15 сантиметрів фіксували у Львові минулого місяця. Тернополяни ж встановили абсолютний рекорд держави.
Із солодким рекордсменом тернополяни впорались швидко. За годину ні шматочка не лишилося.
До слова, це не єдиний кулінарний рекорд, який встановили у Тернополі.
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