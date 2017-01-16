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Справа "Торнадо": військовий прокурор розповів, що передувало відрізанню вуха в СІЗО

22:33, 15 січня 1393 Читать новость на русском
Бійці
Бійці "Торнадо" загратами / Соцмережі

Колишній командир роти "Торнадо" Руслан Онищенко неодноразово принижувала гідність Максима Глєбова, який нібито відрізав собі вухо у Лук'янівському СІЗО.

Таку заяву зробив військовий прокурор Руслан Кравченко у коментарі "Громадському радіо".

Досудове слідство розпочалося з допиту обвинуваченого Глєбова. У першій половині допиту Глєбов розповідав про своє життя до війни та вже під час служби на Донбасі. У другій половині допиту він давав свідчення. Глєбов не визнав свою провину. Але він підтвердив, що в роті "Торнадо" був підвал, де містилися незаконно затримані. Також він сказав, що 5 незаконно затриманих він знає та пам'ятає,
– зазначив він.

За словами прокурора, ці покази підтверджують позицію обвинувачення, відтак вину "торнадівців, буде доведено.

Як на покази Глєбова відреагували інші обвинувачені? Вони сміялися та заважали йому давати свідчення. Він постійно збивався. Наприкінці допиту свої питання почав задавати обвинувачений Онищенко – колишній командир роти "Торнадо". На його думку, Глєбов неправильно відповідав на питання. Онищенко неодноразово принижувала гідність Глєбова. В результаті цих принижень Глєбов відмовився далі давати показання,
– зауважив Кравченко.

Також представник Феміди додав, що опісля образи, приниження та висловлювання невдоволення щодо відповідей Глєбова з боку Онищенка продовжилися, а потім всіх обвинувачених доправии до Лук’янівського СІЗО.

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Нагадаємо, увечері 11 січня у Києві екс-бійці "Торнадо" напали на охорону Лук’янівського СІЗО.

Колишній боєць спецроти МВС Максим Глєбов, який зараз перебуває під вартою, нібито відрізав собі вухо.

Згодом з'явилась інформацыя, що це зробив його екс-керівник Руслан Онищенко, однак у самому СІЗО її заперечили.

Теги: Україна СІЗО Затримання бійців "Торнадо" Розслідування Київ
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