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США планують перезапустити переговори з РФ щодо України, – The Washington Post

11:25, сьогодні 228 Читать новость на русском
США планують перезапустити переговори з РФ
США планують перезапустити переговори з РФ / bbc.com

Адміністрація президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа хоче перезапустити переговори щодо мирного врегулювання ситуації в Україні.

Про це пише видання The Washington Post з посиланням на американських посадовців та зовнішніх експертів.

Автор статті, посилаючись на двох американських посадовців, зауважує, що в березні Трамп на зустрічі з канцлером Німеччини Ангелою Меркель сказав їй, що криза в Україні – це відповідальність Європи і що Сполучені Штати не будуть активно долучатися до її врегулювання.

Проте, як стверджують джерела, через два місяці Адміністрація Трампа вирішила змінити курс та планує знову взятися за питання, які стосуються України.

У цьому зв'язку сказано, що для державного секретаря Рекса Тіллерсона питання стосовно України може стати початком реалізації зірваного плану для покращення американсько-російських відносин.

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Водночас, зазначається, що ідея Тіллерсона перебуває все ще на початкових стадіях. Ця ідея полягає у перезапуску мирних переговорів, в яких у минулому році брала участь адміністрація Барака Обами з надією, що нові обставини та особи зможуть забезпечити кращий результат.

При цьому автор стверджує, що європейські високопосадовці, у свою чергу, підтримують такі наміри Адміністрації Трампа. "Ми високо цінуємо, що нова адміністрація буде більш залученою у питанні України. На початку, здавалося, що вони не дуже зацікавлені у цьому питанні. Це змінилося великою мірою", – повідомив виданню 17 травня міністр закордонних справ Німеччини Зігмар Габріель.

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Теги: Україна Політика Новини Росії Дональд Трамп США
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