США цікавлять російські зв’язки Фірташа, – політолог

В США Дмитро Фірташ може сісти надовго – щонайменше, років на 20. Однак може і домовитися зі слідством, якщо почне давати потрібну для американців інформацію.

Таку думку сайту "24" висловив політичний експерт Тарас Чорновіл.

За його словами, свідчення опального олігарха можна умовно розділити на дві частини: щодо українських бізнесменів і політиків, а також щодо російських. Американців більше цікавлять зв’язки Фірташа з росіянами.

Були чутки, що американці так завзято взялися за Фірташа не тільки тому, що він проходить по конкретних корупційних злочинах у США. Основне завдання – у нього є достатньо даних по енергоринку Російської Федерації. Це "РосУкрЕнерго", бізнес у Росії, де може бути серйозний компромат. І насправді від Фірташа чекають оприлюднення цього компромату,

– говорить Чорновіл.

За словами політолога, американці можуть отримати суттєві важелі вплину на ключових постатей РФ, включаючи, можливо, й самого Путіна. Це може стосуватися, зокрема, подвійних цінових стандартів у газовій сфері та колосальних махінацій на ринку газу з формуванням непрозорих цін, коли Фірташ працював на російському газовому ринку, а потім перейшов на український.

Фірташ також може розказати американському слідству про способи тиску Росії на газовому ринку на своїх європейських партнерів. Розкрити корупційні схеми, яким чином певні європейські структури і політичні лідери ЄС працювали з російським "Газпромом". Інформація про німецький концерн "Рургаз" взагалі може стати бомбою,

– наголосив Чорновіл.

Нагадаємо, 21 лютого, на засіданні суду у Відні суддя прийняв рішення дозволити його екстрадицію в США, де бізнесменові загрожує 50 років в'язниці і повна конфіскація майна. Остаточне рішення про екстрадицію Фірташа ухвалюватиме міністр юстиції Австрії.

Більш детально про причини і перспективи екстрадиції Фірташа читайте в матеріалі: Деолігархизація по-австрійськи: чому одіозного олігарха екстрадують у США?