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США вимагають, щоб Росія повернула Крим Україні, – Фейгін

11:59, сьогодні 7803 Читать новость на русском
Тепер Крим буде одним із пріоритетів з боку США, – Фейгін
Тепер Крим буде одним із пріоритетів з боку США, – Фейгін / Соцмережі

Відомий російський адвокат Марк Фейгін переконує, що позиція Сполучених Штатів щодо Криму змінилася, якщо порівнювати з часами президентства Барака Обами.

Таку думку він висловив у коментарі ресурсу "Обозреватель".

"Показово, що тепер Крим також виділяється поряд із загальною проблематикою української кризи. Я думаю, що цей процес йде", – зауважив правозахисник, коментуючи заяву сенатора Джона Маккейна про те, що Росія повинна "заплатити справжню ціну за напад на демократію, порушення прав людини, окупацію Криму та дестабілізацію України".

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На його думку, Маккейн відображає настрої, які зараз панують в Капітолії, і відтепер Вашингтон не має наміру виносити за дужки тему Криму, як це було за президентства Обами.

"Тоді США більше хвилювали активні бойові дії, але в Криму немає бойових дій, тому можна було вирішувати питання за пріоритетностю: спочатку доб'ємося миру на Донбасі шляхом санкційних дій, а вже потім займемося Кримом", – підкреслює адвокат.

Крім того, Фейгін пригадав зустріч з Маккейном і іншими сенаторами, яка відбулася на початку квітня.

"Вони говорили: "Більше немає такого, щоб президент і його адміністрація визначали стратегію щодо Росії. Їх більше ніхто не питає. Є напад – поверніть Крим, припиніть війну на Донбасі, припиніть ці божевільні хакерські атаки", – додає він.

За його словами, тепер Крим буде одним із пріоритетів з боку США, оскільки він є занадто явним.

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"Якщо на Донбасі ще можна зображувати, що росіян там немає та вони тут взагалі ні до чого, можна якось покрутитися. А як бути з Кримом?" – підсумовує адвокат.

Теги: Новини України Новини політики Новини Росії Анексія Криму Новини Криму США Україна – Росія Джон Маккейн Марк Фейгін
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