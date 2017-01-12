Стало відомо, чому "торнадівець" відрізав собі вухо в СІЗО

Після того, як бійців розформованого батальйону "Торнадо" доставили в СІЗО після судового засідання, один з них висловив незадоволення судовим процесом.

Про це розповів заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

За його словами, своє незадоволення "торнадівець" показав, відрізавши собі вухо. Він наголосив, що таким чином ув’язнений лише хотів привернути увагу до себе та своєї позиції.

"Ніяких зауважень щодо співробітників СІЗО він не мав. Він хотів привернути увагу до себе, відносно ходу розслідування. Він вважає себе невинним", – Чернишов.

Також він додав, що ніякого нападу на охоронців не було, це все плітки.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.



Згодом стало відомо, що між бійцями "Торнадо" та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених відрізав собі вухо.