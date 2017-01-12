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НЕГОДА В УКРАЇНІ ВІЙНА НА ДОНБАСІ ГРИП В УКРАЇНІ ДОНАЛЬД ТРАМП

Стало відомо, чому "торнадівець" відрізав собі вухо в СІЗО

11:57, сьогодні 1430 Читать новость на русском
Ніякого нападу на охоронців не було
Ніякого нападу на охоронців не було / umoloda.kiev.ua

Після того, як бійців розформованого батальйону "Торнадо" доставили в СІЗО після судового засідання, один з них висловив незадоволення судовим процесом.

Про це розповів заступник міністра юстиції України Денис Чернишов.

За його словами, своє незадоволення "торнадівець" показав, відрізавши собі вухо. Він наголосив, що таким чином ув’язнений лише хотів привернути увагу до себе та своєї позиції.

"Ніяких зауважень щодо співробітників СІЗО він не мав. Він хотів привернути увагу до себе, відносно ходу розслідування. Він вважає себе невинним", – Чернишов.

Також він додав, що ніякого нападу на охоронців не було, це все плітки.

Нагадаємо, ввечері 11 січня у Києві напали на охорону Лук’янівського СІЗО.

Згодом стало відомо, що між бійцями "Торнадо" та конвоєм виник конфлікт у будівлі СІЗО. Один з ув'язнених відрізав собі вухо.

Теги: Україна Київ Міністерство юстиції СІЗО Затримання бійців "Торнадо"
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